Украина

Министр обороны внезапно отменил приказ о реформе ВСУ: что произошло

Министр обороны Андрей Таран отменил приказ о реформе Вооруженных Сил Украины. Реформаторский документ был принят год назад — 29 марта 2019 года — и носил название «О трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины».

Объясняя свое решение, нынешний глава Минобороны сослался, что приказ уже выполнен, а потому его можно отменять как реализованный.

«Признать утратившим силу как реализованный приказ Министерства обороны Украины от 29 марта 2019 года», — говорится в новом документе от 31 марта 2020 года.

Приказ 2019 года четко размежевывал обязанности министра обороны и главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Предполагалось развести процессы планирования развития от текущей деятельности Генштаба ВСУ. Завершить реформу планировалось до 31 октября 2020 года.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что в армии будут сокращены 17 генеральских должностей.

Фото armyinform.com.ua



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