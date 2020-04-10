27.10 / 27.50 29.23 / 29.94
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Министр обороны внезапно отменил приказ о реформе ВСУ: что произошло

12:12 10 апреля 2020 393
армия
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Министр обороны Андрей Таран отменил приказ о реформе Вооруженных Сил Украины. Реформаторский документ был принят год назад — 29 марта 2019 года — и носил название «О трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины».

Объясняя свое решение, нынешний глава Минобороны сослался, что приказ уже выполнен, а потому его можно отменять как реализованный.

«Признать утратившим силу как реализованный приказ Министерства обороны Украины от 29 марта 2019 года», — говорится в новом документе от 31 марта 2020 года.

Приказ 2019 года четко размежевывал обязанности министра обороны и главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Предполагалось развести процессы планирования развития от текущей деятельности Генштаба ВСУ. Завершить реформу планировалось до 31 октября 2020 года.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что в армии будут сокращены 17 генеральских должностей.

Фото armyinform.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Яномама

Коронавирус добрался до племени, изолированно проживающего в джунглях Амазонки

Татьяна Чорновол

В ГБР раскрыли причину обысков у Черновол и показали "доказательства"

День братьев и сестер

День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления

Криштиану Роналду с невестой и детьми

Криштиану Роналду от скуки сменил свой семиэтажный дом на арендованную «хибару» с видом на океан (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер