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Украина

Ничего нового нет, такое бывает: Макаревич неожиданно высказался о коронавирусе

13:33 10 апреля 2020 258
Андрей Макаревич
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Пандемия коронавируса, охватившая мир, не является чем-то принципиально новым — эпидемии вирусных заболеваний случаются раз в несколько лет.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный российский музыкант Андрей Макаревич. «Во все времена нам говорили далеко не всю правду и очень много врали. Сегодня появилось больше возможностей для этого — больше технических средств, больше охвата аудитории и прочее», — отметил он и добавил, что по его мнению, пандемия коронавируса не является чем-то «принципиально новым».

«Раз в несколько лет случаются эпидемии вирусных заболеваний. У нас был птичий грипп, был свиной грипп. Сейчас — коронавирус. Естественно, вирусы мутируют. Чем-то эти заболевания отличаются друг от друга, какие-то — тяжелее, какие-то — легче. Но такой вселенской истерики я не помню», — сказал Макаревич.

Полный текст интервью с Андреем Макаревичем в рамках проекта «Мир после пандемии» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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