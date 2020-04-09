Интервью со звездой

Спустя время люди будут путешествовать — любовь к путешествиям никто не отменял, — Андрей Макаревич

Ситуация с коронавирусом продолжает держать человечество в напряжении. Мы не знаем, когда все это закончится и как скоро мы сможем вернуться к привычному образу жизни: работать и учиться не дистанционно, а в обычном режиме, ходить друг к другу в гости, совершать шопинг, путешествовать… Но наверняка каждый человек старается верить в лучшее. Ведь нет ничего хуже, чем опустить руки и впасть в депрессию. «ФАКТЫ» предлагают читателям проект «Мир после пандемии» — серию эксклюзивных интервью с известными людьми о том, как, с их точки зрения, мир изменится после пандемии. Ранее своими мыслями по этому поводу поделились журналист Дмитрий Гордон, писатель Андрей Курков и ресторатор Дима Борисов. Сегодня же наш собеседник — известный музыкант, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич.

«Постепенно жизнь будет возвращаться к такой, какой она была. Я на это надеюсь»

— Андрей, с удовольствием прослушала ваш домашний концерт, который вы недавно выложили у себя на странице в Facebook. В вашей новой песне есть слова: «Просыпается ветер — он еще где-то там, за горами. И все выглядит так, будто нам не грозит ничего». А как вы считаете, мир изменится после пандемии?

— Изменится, но не в результате самой болезни, в которой я не вижу ничего принципиально нового, а в результате абсолютно беспрецедентных мер, которые мир против пандемии согласованно принимает. Такого раньше не было никогда. Я думаю, в любом случае это интересный опыт. И, когда все это кончится, очень интересно будет, оглядываясь назад, посмотреть и понять, что было действительно нужно, а что было излишне.

— Сразу на ум приходят слова вашей известной песни: «И трудно разобраться, где ясно, где туман…».

— Знаете, во все времена нам говорили далеко не всю правду и очень много врали. Сегодня появилось больше возможностей для этого — больше технических средств, больше охвата аудитории и прочее. Что касается всех дискуссий по поводу этой болезни, то у меня субъективное мнение. Я не считаю ее чем-то принципиально новым. Раз в несколько лет случаются эпидемии вирусных заболеваний. У нас был птичий грипп, был свиной грипп. Сейчас — коронавирус. Естественно, вирусы мутируют. Чем-то эти заболевания отличаются друг от друга, какие-то — тяжелее, какие-то — легче. Но такой вселенской истерики я не помню.

— Однако мир уже сейчас меняется на глазах и живет по иным правилам, не так, как прежде.

— Думаю, постепенно жизнь будет возвращаться к такой, какой она была. Я на это надеюсь.

— Общение все больше уходит в онлайн. Эта тенденция, с вашей точки зрения, продолжится?

— Во-первых, оно давно ушло в онлайн. Во-вторых, как только форма привычного человеческого, вербального общения вернется в жизнь, вернется и само общение.

— Улучшится ли на планете экология? Ведь уже сейчас, когда остановлены многие производства, воздух в городах стал чище. А в Венеции, например, впервые за долгие годы вода в каналах стала прозрачной, в них появилась рыба. Природа словно оживает…

— Ну, знаете, обратно все это испортить очень недолго.

— Неужели люди решатся на такое опять? Возможно, все-таки после пережитого перед силами природы будут испытывать какой-то страх?

— Да прекратите! Какой страх? Что, они думают, когда портят?

«Делаю сейчас всё, что можно делать, так сказать, без непосредственного контакта со зрителями»

— Как считаете, отношение людей к деньгам изменится?

— Нет.

— Многие обожают вашу кулинарную программу «Смак». Что, по-вашему, ждет рестораны и как они изменятся после пандемии?

— Откуда же я знаю? Будем решать проблемы по мере их поступления. Во многом это зависит от того, когда мы вернемся к нормальной жизни.

— Что ждет, на ваш взгляд, шоу-бизнес?

— Я не привык заниматься пустыми фантазиями. Когда имею на руках конкретное вводное — например, что завтра все выходят из самоизоляции, — тогда начинаю думать о том, как восстановить хотя бы то, что было, а может быть, сделать и лучше, чем было. Пока же мы не знаем, когда это произойдет. Так чего фантазировать? Я не фантазер.

— Многих тревожит вопрос: будут ли люди после пандемии путешествовать, как прежде?

— Спустя время будут — любовь к путешествиям никто не отменял.

— Как вы думаете, мир не станет миром закрытых границ?

— Это зависит от правительств стран. Думаю, что нет.

— Андрей, как вам работается в условиях карантина? Судя по вашей странице в Facebook, пишете новые песни, рисуете.

— Да, работается нормально. Делаю сейчас всё, что можно делать, так сказать, без непосредственного контакта со зрителями. Для этого сегодня больше возможностей, потому что появилось больше времени.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Чтобы все это скорее закончилось. И, конечно, желаю всем здоровья и мира.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский журналист Дмитрий Гордон сказал, что за время карантина люди соскучатся по путешествиям, но после пандемии у многих не будет на это денег.

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