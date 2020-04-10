Жителям Закарпатья запретили выходить на улицу

Украина

В Закарпатье, как и в Черновицкой области, в связи с пандемией коронавируса ввели жесткие карантинные меры на выходные дни — 11 и 12 апреля.

Жителям Закарпатской области запретили находится в общественных местах с 13:00 11 апреля до 6:00 понедельника, 13 апреля. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Закарпатской ОГА.

По словам главы Закарпатской ОГА Алексея Гетманенко, в обозначенное время жители области должны оставаться дома. «Я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли ходить в гости, принимать их у себя, выходить на прогулки. Но другого варианта, кроме как оставаться дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нет», — заявил Гетманенко.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» бывший заместитель главы Закарпатской облгосадминистрации (2018−2019 годы) Ярослав Галас заявлял, что в регионе коронавирусом могут быть заражены тысячи жителей области.

Такие же меры введены в Волынской области. С 13.00 11 апреля до 6.00 13 апреля жителям запрещается выходить из домов. Продукты и необходимые лекарства руководство региона призывает приобрести заранее. Глава области предупреждает, что если не соблюдать жесткий карантин, то снять ограничения, возможно, не удастся раньше сентября.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Закарпатской области зафиксировано 56 заболевших, на Волыни диагноз подтвержден у 41 жителя.

Фото из Википедии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter