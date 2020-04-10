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В Киевской области ужесточили карантин: что нужно знать
Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности на чрезвычайном заседании 10 апреля решила ввести дополнительные ограничительные меры на территории региона. Напомним, ранее решение об ужесточении контроля за соблюдением ограничений из-за коронавируса было принято в Киеве.
Приняты решения:
- рекомендовать органам местного самоуправления ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах на выходные и праздничные дни — с 13:00 субботы 11 апреля до 6:00 13 апреля и с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля;
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усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов,
в т. ч.в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей;
- усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях;
- ограничить доступ граждан к местам захоронений. Доступ туда возможен с неукоснительным соблюдением правил карантина — не больше, чем по 2 человека и в защитных масках.
Отдельные рекомендации даны при обнаружении в организованных трудовых коллективах больных COVID-19. В этом случае рекомендовано вводить противоэпидемические ограничительные меры в таких субьектах хозяйствования (сроком на 14 календарных дней), а также разработать план ликвидации локального очага инфекционного заболевания и контролировать выполнение.
Как сообщалось ранее, жесткие карантинные меры на выходные дни, 11−12 апреля, ввели также в Закарпатье и в Черновицкой области.
Фото Национальной полиции
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