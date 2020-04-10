В Киеве ужесточили контроль за соблюдением карантина: за что штрафуют

Общество и люди

В Киеве ужесточается контроль за соблюдением ограничений из-за коронавируса. В список ограничений внесли обновления.

Еще два дня назад полиция составила 574 админпротокола за нарушение правил карантина, а сегодня их количество достигло 622.

В частности, 39 протоколов составлены за нарушение масочного режима в общественных местах, 10 — за перемещение группой более двух человек, 20 — за посещение парков и скверов, 6 — спортивных площадок. За несоблюдение правил самоизоляции или обсервации подписано 64 протокола. Кроме того, по данным Мониторингового центра, полиция проверила режим изоляции 637 человек.

Как отметил столичный мэр Виталий Кличко, контроль продолжится, потому что введенные правила касаются всех без исключения, это вопрос здоровья и жизни многих людей. А ограничения рекомендованы ВОЗ, вирусологами, инфекционистами, продиктованы опытом других городов мира. В Праге, к примеру, тоже непростая ситуация, ведь там заболели уже более 1 300 человек. И в Чехии действуют очень строгие ограничения и для тех, кто их игнорирует, — установлены высокие штрафы.

Власти снова призывают к сознательности, к соблюдению карантинных мер, чтобы в Киеве не повторились ни испанский, ни итальянский, ни американский сценарии из-за коронавируса, когда даже передовая медицина не может справиться с колоссальным наплывом больных.

Напомним, что запрещается посещать не только парки-скверы, но и другие общественные места, где нельзя появляться без маски или респиратора. Также не разрешается выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность. Будут наказывать во время карантина и за проведение пикников. А за нарушение карантинных мер могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. За нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации в первый раз — на 17 тысяч гривен, во второй раз — на 34 тысячи гривен, в третий — последует уголовная ответственность.

Напомним, по данным на 09:00 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19. Зафиксированы 69 случаев с летальным исходом и 61 случаев выздоровления пациентов. А в Киеве статистика утром 9 апреля была такой:





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