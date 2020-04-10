«Новая почта» проведет учения на случай заражения коронавирусом

Общество и люди

В воскресенье, 12 апреля, в одном из терминалов «Новой почты» пройдет учебная тренировка на тот случай, если среди сотрудников будет выявлен коронавирус. Цель — отработать механизм, чтобы правильно и быстро среагировать в случае реальной угрозы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Новая почта» выходит на новый уровень в борьбе с эпидемией. Уже в это воскресенье в одном из терминалов компании состоится тренинг «Covid-19». По сценарию, накануне, 11 апреля руководитель терминала получает телефонный звонок от сотрудника, который сообщает, что он только что получил положительный результат теста на коронавирус. Как реагирует руководитель терминала, кому дальше передает информацию, какие меры принимаются, что будет с работниками и помещениями, в которых они работали — все произойдет в реальных условиях с учетом мельчайших деталей.

В ходе учений будут выявлены возможные пробелы и устранены ошибки. Это поможет заранее получить отлаженную схему действий, которую при необходимости можно применить во всех подразделениях компании.

«Мы — „Новая почта“ — регулярно проводим тренировочные учения на случай пожара, а вот о биологических угрозах большинство из нас знает только в теории. Да, мы тщательно соблюдаем все меры безопасности, чтобы не допустить инфицирования сотрудников, однако должны быть готовы к разным сценариям. Хотим надеяться, что такого не произойдет и у нас не будет повода применить полученный опыт на практике», — прокомментировал Александр Бульба, СЕО «Новая почта».

О результатах тренинга «Covid-19» «Новая почта» проинформирует дополнительно.

Напомним, «Новая Почта» — лидер логистического рынка, который обеспечивает легкую доставку каждому клиенту — в отделение, к почтамту, по адресу, что позволяет тысячам предпринимателей создавать и развивать бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Сеть компании насчитывает более 6000 отделений по всей Украине, а количество отправлений только за 2019 превысило 212 млн.

Ранее «Новая почта» в рамках борьбы с пандемией коронавируса обязалась обеспечить государство бесплатной доставкой грузов в медицинские учреждения по всей территории страны.

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