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Вербное воскресенье 2020: яркие открытки и короткие поздравления
12 апреля один из самых больших христианских праздников — Вербное воскресенье. Многие из нас не смогут поздравить друзей и родственников из-за карантина, но смс-сообщения помогут.
А «ФАКТЫ» сделали подборку коротких сообщений.
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Греют очень ласково
Солнышка лучи.
Воскресенье Вербное
В дом скорей впусти!
Праздник этот светлый
Ждали целый год.
Пусть здоровье, радость
Ангел принесет.
Вербы ветку нежную
В доме сохрани,
Загадай желания —
Сбудутся они!
***
Верба в дом — из дома беды.
Вон, печали, зависть, страх!
Будут здравия победы
Да улыбки на устах.
С глаз долой все злые духи
Улетят отсюда прочь,
Да помрут пусть с голодухи
Жадность, глупость, гнев и злость!
***
Вас спешу поздравить я
С Вербным воскресеньем.
Счастья пожелаю я
Всем без исключения!
Пусть обиды все пройдут,
В дом войдет удача,
Чудеса произойдут,
Жизнь пусть станет ярче!
***
Пусть сегодня, непременно,
Вербы ветви принесут,
В дом ваш радость и удачу,
Теплоту, добро уют.
Пусть воскресный день подарит,
Счастья, света и любви,
Ты на год вперед все это,
В своем сердце сохрани!
***
На вербе снова белый пух
Он в небеса возносит дух!
А в мир приносит поздравленья,
Надежду, веру, утешенье
И ощущение тепла.
Дорога будет пусть светла,
И Ангел рядышком с тобой
Войдет в дом твой.
Любовь пускай не угасает
И Бог тебя оберегает!
Больше поздравлений с Вербным воскресеньем читайте здесь.
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