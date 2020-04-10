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Общество и люди

Вербное воскресенье 2020: яркие открытки и короткие поздравления

17:55 11 апреля 2020 12
Вербное воскресенье
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

12 апреля один из самых больших христианских праздников — Вербное воскресенье. Многие из нас не смогут поздравить друзей и родственников из-за карантина, но смс-сообщения помогут.

А «ФАКТЫ» сделали подборку коротких сообщений.

Читайте также: Поздравления с Вербным воскресеньем 2020 и праздничные открытки

Вербное воскресенье

Греют очень ласково
Солнышка лучи.
Воскресенье Вербное
В дом скорей впусти!

Праздник этот светлый
Ждали целый год.
Пусть здоровье, радость
Ангел принесет.

Вербы ветку нежную
В доме сохрани,
Загадай желания —
Сбудутся они!

Вербное воскресенье
***
Верба в дом — из дома беды.
Вон, печали, зависть, страх!
Будут здравия победы
Да улыбки на устах.

С глаз долой все злые духи
Улетят отсюда прочь,
Да помрут пусть с голодухи
Жадность, глупость, гнев и злость!

Вербное воскресенье

***
Вас спешу поздравить я
С Вербным воскресеньем.
Счастья пожелаю я
Всем без исключения!

Пусть обиды все пройдут,
В дом войдет удача,
Чудеса произойдут,
Жизнь пусть станет ярче!

***
Пусть сегодня, непременно,
Вербы ветви принесут,
В дом ваш радость и удачу,
Теплоту, добро уют.

Пусть воскресный день подарит,
Счастья, света и любви,
Ты на год вперед все это,
В своем сердце сохрани!

Вербное воскресенье
***
На вербе снова белый пух
Он в небеса возносит дух!
А в мир приносит поздравленья,
Надежду, веру, утешенье
И ощущение тепла.
Дорога будет пусть светла,
И Ангел рядышком с тобой
Войдет в дом твой.
Любовь пускай не угасает
И Бог тебя оберегает!

Вербное воскресенье

Больше поздравлений с Вербным воскресеньем читайте здесь.

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