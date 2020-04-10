Вербное воскресенье 2020: яркие открытки и короткие поздравления

Общество и люди

12 апреля один из самых больших христианских праздников — Вербное воскресенье. Многие из нас не смогут поздравить друзей и родственников из-за карантина, но смс-сообщения помогут.

А «ФАКТЫ» сделали подборку коротких сообщений.

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Греют очень ласково

Солнышка лучи.

Воскресенье Вербное

В дом скорей впусти!

Праздник этот светлый

Ждали целый год.

Пусть здоровье, радость

Ангел принесет.

Вербы ветку нежную

В доме сохрани,

Загадай желания —

Сбудутся они!



***

Верба в дом — из дома беды.

Вон, печали, зависть, страх!

Будут здравия победы

Да улыбки на устах.

С глаз долой все злые духи

Улетят отсюда прочь,

Да помрут пусть с голодухи

Жадность, глупость, гнев и злость!

***

Вас спешу поздравить я

С Вербным воскресеньем.

Счастья пожелаю я

Всем без исключения!

Пусть обиды все пройдут,

В дом войдет удача,

Чудеса произойдут,

Жизнь пусть станет ярче!

***

Пусть сегодня, непременно,

Вербы ветви принесут,

В дом ваш радость и удачу,

Теплоту, добро уют.

Пусть воскресный день подарит,

Счастья, света и любви,

Ты на год вперед все это,

В своем сердце сохрани!



***

На вербе снова белый пух

Он в небеса возносит дух!

А в мир приносит поздравленья,

Надежду, веру, утешенье

И ощущение тепла.

Дорога будет пусть светла,

И Ангел рядышком с тобой

Войдет в дом твой.

Любовь пускай не угасает

И Бог тебя оберегает!

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