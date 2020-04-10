ПУМБ защитит своих клиентов от мошенников

Пресс-релиз

Мошенники находят новые способы, как выманить деньги у доверчивых обладателей банковских карт, без которых в условиях карантина просто не обойтись. Люди стали больше оплачивать товары и услуги онлайн, проводить безналичные расчеты и тем самым больше подвергаются рискам.

Чтобы обезопасить своих клиентов, банк ПУМБ предлагает новую услугу — «Защита от мошенников». Это страховка, охватывающая самые распространенные виды мошенничества с карточными счетами, распространяется на всех владельцев дебетовой карты «всеКАРТА». Услуга доступна для клиентов с 3 апреля. Она позволяет сохранить средства на карте, даже если клиент стал жертвой мошенников.

Страховой лимит составляет 20 тысяч гривен, которые клиент гарантированно получает в течение 15 дней после похищения мошенниками с карточного счета суммы.

«Работая над услугой „Защита от мошенников“, мы собрали лучшие рыночные практики. Например, наша страховка не имеет франшизы при наступлении страховых случаев. Это значит, если клиент все же стал жертвой мошенников, и сумма ущерба не превышает максимального страхового лимита в 20 тысяч гривен, страховка позволит полностью вернуть украденные средства. Также „Защита от мошенников“ не содержит сублимитов на ряд страховых случаев: то есть, независимо от того, какой вид страхового случая наступил, сумма 20 тысяч гривен полностью покрывает все виды мошенничества. Нам важно, чтобы клиенты, которые выбирают ПУМБ своим банком, знали, что их средства в безопасности», — прокомментировал начальник отдела банковского страхования продуктов розничного бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов.

Специалисты банка учли все возможные способы, которыми пользуются мошенники, чтобы получить доступ к средствам клиентов и определили страховые случаи.

Довольно часто мошенники пытаются расплатиться в торгово-сервисной сети украденной или утерянной картой, используют специальные накладки в банкоматах, с помощью которых считываются данные карты. При оплате в сети интернет и мобильном банкинге воры могут воспользоваться счетом клиента без платежной карты с помощью SMS-команд или приложения «SMS — банкинг».

Иногда клиенты сами раскрывают свои данные по телефону якобы сотрудникам банка, которые обманом выведывают конфиденциальную информацию, принуждают к переводу средств на карту воров. Также злоумышленники пользуются поддельными сайтами.

«Почти миллион украинцев получают через ПУМБ свою заработную плату. Большинство из них пользуются депозитными и кредитными программами, приложением ПУМБ Online или просто хранят деньги на карточном счете, понимая, что это безопаснее чем кошелек или „под матрасом“. Для того, чтобы наши клиенты спали еще спокойнее, мы вместе с нашими партнерами ввели новую услугу „Защита от мошенников“ именно для того, чтобы наши клиенты при любой ситуации знали, что их средства надежно защищены как банком, так и дополнительно страховой компанией», — говорит директор департамента продаж и развития розничного бизнеса ПУМБ Александр Щербаха.

Чтобы получить компенсацию при наступлении страхового случая, необходимо: заблокировать карту, связаться с киберполицией и сообщить о факте мошенничества (получить номер, по которому зарегистрировано обращение) и обратиться в ПУМБ. Также нужно подать заявление в страховую компанию о факте мошенничества.

Услугу страхования ПУМБ делает с ВУСО. Стоимость услуги составляет всего 200 гривен в год. Очень удобно, что страховка распространяется и на счет клиента. То есть, если к счету привязано сразу несколько карт, услуга «Защита от мошенников» покроет все.

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