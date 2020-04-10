В частном «Биопарке» Одессы голодают животные (фото, видео)

Люди и звери

Администрация «Биопарка» в Одессе не может содержать животных, так как из-за карантина не получает необходимого дохода — отсутствуют посетители. Руководство этого частного заведения обратилось к одесситам, извещая о том, что отсутствуют финансовые средства для кормления питомцев. Соответствующая информация размещена на официальном сайте заведения, которое из-за распространения коронавируса приостановило работу до полного завершения режима чрезвычайной ситуации.

«В связи с карантином мы запускаем патронатную программу. Каждый желающий может взять под покровительство одно или несколько животных и перечислить средства на их содержание. Деньги пойдут исключительно на питание, а не на зарплаты сотрудникам или другие статьи расходов», — заявляет администрация.

Отмечается, что после карантина средства благотворителям будут возвращены. В качестве поощрения людям предлагают принять участие в кормлении животных, а фотографии меценатов разместят на стенде друзей «Биопарка».

Приведена также таблица, в которой выведена сумма затрат на ежемесячное кормление 33 видов животных — почти 500 тыс. гривен. Самые доступные — пони, карликовые овцы и сурикаты. На них нужно около 1000 гривен в месяц. А самые дорогие по содержанию — львы, тигры и жирафы. Им нужно ежемесячно на корм от 30 до 116 тыс. гривен.

Например, четыре белых льва ежемесячно потребляют 700 кг говядины, что обходится в 54 тыс. гривен, пять бенгальских тигров — 806 кг (более 40 тыс. гривен)…

Одесский «Биопарк» — круглогодичный современный зоопарк, в котором содержатся экзотические животные. В их числе — белые львы, бенгальские и амурские тигры, леопарды, полярные волки, обезьяны маготов, уссурийский медведь, капуцины, лемуры, гигантские черепахи, кенгуру, пара единственных на юге Украины жирафов Ротшильда и пр.

Первый в городе частный зоопарк «Биопарк», который расположен на 9,5 га вдоль Тираспольского шоссе, открылся в июне 2016 года. Он принадлежит депутату Одесского городского совета, одному из собственников дельфинария и гостиничного комплекса «Немо» Андрею Кисловскому, который по поводу нынешней ситуации предпочитает отмалчиваться.

Как отмечают местные СМИ, истинный бизнес Кисловского — не зверушки, а «застройка пляжа Ланжерон отелями». Журналисты вспоминают, что в 2016—2017 годах (то есть на момент открытия «Биопарка») Кисловский был заместителем военкома Приморского района Одессы и заполнял декларацию. В ней он указал квартиру площадью 207 кв. метров, записанную на жену, 5 швейцарских часов Graham, Breguet, Ulysse Nardin, Chopard. А также три премиум автомобиля — Mercedes-benz GL350, Mercedes-benz МL250, BMW 645CI. Из наличных средств указана только заработная плата. СМИ сообщают, что весь свой бизнес — 16 компаний — Кисловский записал на свою маму Раису Кисловскую, в том числе «Биопарк», дельфинарий и отели.

«Сейчас на Ланжероне заканчивают строительство двух новых корпусов семейства отелей при дельфинарии под вывеской „Оздоровительный центр дельфинотерапии“. Но и это еще не все. Депутат-бизнесмен вместе со своими компаньонами представили проект по благоустройству Ланжерона, в обмен на которое они получают снова землю под дальнейшее строительство. Неужели в такой масштабной бизнес- империи нет средств на содержание зоопарка во время карантина?» — недоумевают СМИ.

В то же время куда более скромное (по финансированию) коммунальное предприятие «Одесский зоопарк», которому уже 93 года, не ходит с протянутой рукой. А ведь в нем содержится никак не меньше животных.

«У нас жизнь бьет ключом, — утверждают в зоопарке. — Хотя посетителей сейчас нет, но наши обитатели регулярно радуют хорошими новостями. Так, на минувших выходных потомство появилось у больших бакланов. В их гнездах вылупились очаровательные птенцы. Пока они не покидают гнезда, не имею оперения и находятся. В возрасте около двух недель малыши начнут покрываться густым пухом. Через несколько недель малыши окрепнут, станут более самостоятельными. После карантина все смогут понаблюдать за тем, как они познают окружающий мир.

Большой баклан — ныряющая морская птица из рода бакланов (Phalacrocorax). Эти птицы моногамны. Их пары — постоянны…"

Не так давно в зоопарке появилась на свет маленькая лама. Она сразу стала всеобщей любимицей, а директор учреждения Игорь Беляков даже посвятил малышке «карантинную» песню. Соответствующее видео опубликовано на странице зоопарка в YouTube.

Заботливый руководитель дал сольный концерт, исполнив хиты разных времен и народов, чтобы развлечь скучающих животных. На синтезаторе Игорь Беляков сыграл отдельную песню для разных животных: для обезьян — «Историю любви» Фрэнсиса Лея, для слонихи — «Belle» из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», для медведя — серенаду Шуберта «Соло для фортепиано», а для волков — «Мурку».

Недавно, как сообщали «ФАКТЫ» в городском зоопарке Одессы в семье краснокнижных амурских тигров родился симпатичный детеныш.

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