Вербное воскресенье 2020: музыкальные открытки и самые красивые поздравления

Общество и люди

В Вербное воскресенье верующие дарят друг другу веточки вербы и радостные пожелания.

«ФАКТЫ» же предлагают вам подборку музыкальных открыток, которые порадуют близких.

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С праздником светлым,

С предвестником Пасхи,

Днём самым вербным,

Небесной вам сказки!

Радуги, мира, чудес и любви,

Ангел всегда вас от бед сохрани!

***

Пусть верба оберегает,

Чистый, добрый свет подарит,

Благодать, здоровье, радость,

Отгоняет боль и слабость.

Пусть добром наполнит дом,

Счастье сохранит, любовь.

Защитит от темных сил,

Пусть добрее станет мир!

***

Мохнатых котиков пушок

К щеке я приложу,

И станет просто хорошо,

И тихо я скажу:

За все спасибо, добрый мир,

За то, что счастье есть,

Все, что готовит мне судьба,

Поверь, приму за честь.

Я обещаю не роптать,

А лишь благодарить,

Достойно праздник повстречать,

Всегда добро творить!

***

Пусть чистый праздник Вербного Воскресения одарит Вас светом и любовью, сделает Вашу семью сплочённее, пусть радостью светятся Ваши глаза, а дома царит уют, гармония и достаток.

***

Пусть в этот великий день вместе со священной вербой в вашем доме появится чувство покоя, удовлетворенности, гармонии и высшего счастья. Пусть рядом с вами всегда находятся только те люди, ради которых хочется жить и те люди, которые готовы жить ради вас. С праздником.

***

Поздравляю с великим христианским праздником, с Вербным Воскресеньем. Пусть так же, как Господь в Иерусалим, в дом ваш войдет благополучие, удача, свет, тепло, надежда и любовь. Пусть веточки вербы украсят ваше жилище, принесут уют и благость, поднимут дух и веру.

Ранее мы публиковали подборку поздравлений своими словами.

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