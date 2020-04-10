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Вербное воскресенье 2020: музыкальные открытки и самые красивые поздравления
В Вербное воскресенье верующие дарят друг другу веточки вербы и радостные пожелания.
«ФАКТЫ» же предлагают вам подборку музыкальных открыток, которые порадуют близких.
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С праздником светлым,
С предвестником Пасхи,
Днём самым вербным,
Небесной вам сказки!
Радуги, мира, чудес и любви,
Ангел всегда вас от бед сохрани!
***
Пусть верба оберегает,
Чистый, добрый свет подарит,
Благодать, здоровье, радость,
Отгоняет боль и слабость.
Пусть добром наполнит дом,
Счастье сохранит, любовь.
Защитит от темных сил,
Пусть добрее станет мир!
***
Мохнатых котиков пушок
К щеке я приложу,
И станет просто хорошо,
И тихо я скажу:
За все спасибо, добрый мир,
За то, что счастье есть,
Все, что готовит мне судьба,
Поверь, приму за честь.
Я обещаю не роптать,
А лишь благодарить,
Достойно праздник повстречать,
Всегда добро творить!
***
Пусть чистый праздник Вербного Воскресения одарит Вас светом и любовью, сделает Вашу семью сплочённее, пусть радостью светятся Ваши глаза, а дома царит уют, гармония и достаток.
***
Пусть в этот великий день вместе со священной вербой в вашем доме появится чувство покоя, удовлетворенности, гармонии и высшего счастья. Пусть рядом с вами всегда находятся только те люди, ради которых хочется жить и те люди, которые готовы жить ради вас. С праздником.
***
Поздравляю с великим христианским праздником, с Вербным Воскресеньем. Пусть так же, как Господь в Иерусалим, в дом ваш войдет благополучие, удача, свет, тепло, надежда и любовь. Пусть веточки вербы украсят ваше жилище, принесут уют и благость, поднимут дух и веру.
Ранее мы публиковали подборку поздравлений своими словами.
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