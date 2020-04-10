В Одесском порту вспыхнул пожар: происшествие попало на видео

Происшествия

Вечером, 10 апреля, в приморской зоне, расположенной в центральной исторической части Одессы, случайные прохожие обратили внимание на поднимающийся в небо дым. Поначалу он был светлым, но вскоре начал темнеть.

Оказалось, что горит порт, точнее территория бывшего судоремонтного завода № 1 (СРЗ), который практически перестал существовать несколько лет назад и был ремонтным подразделением порта. СРЗ — крупнейшее предприятие отрасли, оно многие десятилетия соседствовало с портом, их причалы практически соприкасались.

По предварительным сведениям, на режимной территории произошло возгорание на одном из грузовых терминалов.

Ни в порту, ни в региональном главке ГСЧС пока ничего не комментируют.

На закрытую территорию оперативно въезжает спецавтотранспорт спасателей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре на выезде из Одессы, рядом с заправкой. Также недавно снова горел печально известный Одесский колледж, причина возгорания которого неизвестна.

Фото dumskaya.net

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter