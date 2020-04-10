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У известного путинского пропагандиста обнаружили коронавирус

19:46 10 апреля 2020 622
Борис Корчевников
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Коронавирусную инфекцию подтвердили у генерального директора российского телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. По информации российских Telegram-ресурсов, на днях он приехал на съемки «со всеми признаками больного человека».

Тогда прямо во время съемок Корчевникову позвонили и сообщили результат проведенного теста на коронавирус, который оказался положительным.

Он рассказал новость всем присутствующим в студии, после чего уехал домой. Таким образом, пропагандист мог заразить сразу несколько десятков подчиненных.

Известно, что в настоящее время он лечится дома, в центре Москвы, ожидая результатов повторного теста.

Напомним, ранее «блокатор» вирусов заметили на пиджаке у пресс-секретаря президента России Пескова.

Согласно официальным данным российских властей, по состоянию на утро 10 апреля в стране насчитывалось 11 тысяч 917 зараженных, 94 человека скончались.

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