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У известного путинского пропагандиста обнаружили коронавирус
Коронавирусную инфекцию подтвердили у генерального директора российского телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. По информации российских Telegram-ресурсов, на днях он приехал на съемки «со всеми признаками больного человека».
Тогда прямо во время съемок Корчевникову позвонили и сообщили результат проведенного теста на коронавирус, который оказался положительным.
Он рассказал новость всем присутствующим в студии, после чего уехал домой. Таким образом, пропагандист мог заразить сразу несколько десятков подчиненных.
Известно, что в настоящее время он лечится дома, в центре Москвы, ожидая результатов повторного теста.
Напомним, ранее «блокатор» вирусов заметили на пиджаке у пресс-секретаря президента России Пескова.
Согласно официальным данным российских властей, по состоянию на утро 10 апреля в стране насчитывалось 11 тысяч 917 зараженных, 94 человека скончались.
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