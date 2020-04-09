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Еще бы чеснок повесил: Песков засветился со странной «защитой» от вирусов

12:34 9 апреля 2020 66
Дмитрий Песков
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В России прошло совещание Владимира Путина с главами регионов РФ, при этом у пресс-секретаря президента заметили на пиджаке блокатор вирусов. Ранее Песков сообщил, кто из чиновников Кремля инфицирован коронавирусом COVID-19.

TJournal опубликовал в Twitter фото с пресс-конференции. Как сообщается, Песков рассказал, что купил бейдж-блокатор в аптеке. Причем пресс-секретаря президента не смущает, что эффективность таких антивирусных приспособлений не доказана.

Пост быстро собрал многочисленные комментарии. Как язвительно отмечают пользователи, возможно, приобретение нелепого устройства связано с тем, что Песков сбрил усы, которые фильтровали воздух с такой же эффективностью, как блокатор.

Другие комментарии:

Как сообщалось ранее, известные дипломаты выступили с заявлением, что пандемия коронавируса — подходящее время для того, чтобы дожать Российскую Федерацию.

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