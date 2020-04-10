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25 миллионов гривен выделил Одесской области бизнесмен Алексей Федорычев на борьбу с коронавирусом
По состоянию на утро 10 впреля в Одесской области зарегистрированы 46 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. По разным прогнозам, пик развития эпидемии в регионе придется либо на 14−15 апреля, либо на конец апреля. Поскольку медицинская система региона плохо подготовлена к надвигающемуся кризису, в помощь медикам сейчас включаются все неравнодушные — в том числе за пределами Одессы и даже Украины.
Среди них — Алексей Федорычев, владелец компании Fedcominvest Monaco. Гражданин Венгрии, эмигрировавший из СССР в 1989 году, перечислил в помощь по борьбе с распространением коронавируса 1 млн. долларов. Деньги выделили как компании Федорычева, так и сам бизнесмен из личных средств.
Эти средства, в первую очередь, будут направлены на закупку ПЦР-тестов, а также защитных средств для медицинского персонала. По разным данным, средняя цена прибора для ПЦР-тестирования превышает 750 тыс грн, а реактивы, необходимые для проведения диагностики, также стоят крайне дорого.
Напомним, Алексей Федорычев является владельцем компаний ТИС-Зерно и ТИС-Минудобрения, а также совладельцем других компаний в Украине.
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