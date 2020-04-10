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Главу ДСР Камышанского обвинили в причастности к незаконной добыче полезных ископаемых и вырубке леса
Экс-глава департамента защиты экономики Луганщины Алексей Камышанский, используя должностные рычаги влияния, якобы причастен к незаконной добыче полезных ископаемых и незаконной вырубке леса. Об этом пишет «Голос.юа».
По информации СМИ, Камышанский якобы помогает перемещать добытые ресурсы на неподконтрольную Украине территорию — в ОРЛО, а затем в Российскую Федерацию.
По словам авторов материала, активисты Луганщины за последние несколько месяцев много раз публиковали сведения о незаконных действиях Камышанского в социальных сетях, но все эти публикации были удалены из-за атак ботов, либо из-за взлома IP-адреса администраторов групп.
«При этом, мошеннические сайты, которые использовались для хакерских атак, имели российскую регистрацию», — отмечается в материале.
По информации авторов материала, должность главы Департамента стратегических расследований (ДСР) Алексей Камышанский якобы получил при помощи бывшего начальника УГСБЭП Луганской области Александра Герасименко и экс-начальника ГУМВД Луганской области Евгения Польского, которого связывают с бывшим членом «Партии регионов» Александром Ефремовым.
«Герасименко, пользуясь тем, что в полиции сейчас отсутствует орган, который может проводить глубокую проверку сотрудников на честность, порядочность и преданность родине, а также, используя свои связи с бывшими членами «Партии регионов», поставил Камышанского для организации каналов контрабанды на территорию, подконтрольную боевикам «ЛНР», — говорится в материале.
Авторы расследования пообещали продолжать публиковать доказательства незаконных действий Камышанского в соцсетях и СМИ, а также передать все собранные материалы главе СБУ Ивану Баканову.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!