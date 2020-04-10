В Киеве запустили виртуальную платформу эмоциональной поддержки горожан во время карантина

Украина

В Киеве действует городской Мониторинговый центр противодействия распространению коронавирусу, при котором запустили виртуальную платформу эмоциональной поддержки киевлян. И уже в первый день работы, по словам столичного мэра Виталия Кличко, ее услугами воспользовались более 10 тысяч горожан.

Этот бесплатный ресурс создан в первую очередь для тех, кому нужна психологическая помощь и эмоциональная разрядка. Будучи на карантине, киевляне могут получать персональную консультацию на сайте moncenter.eduhub.in.ua. Круглосуточно 20 специалистов готовы (и делают это) общаться с гостями онлайн-платформы. Профессионально проконсультировать жителей города могут тренеры по эмоциональному интеллекту Образовательного хаба Киева.

Здесь можно с пользой проводить карантинное время: найти онлайн-курсы, посетить спортивные онлайн-тренировки. Также создана и культурная программа: можно устроить виртуальный поход по столичным музеям или посмотреть спектакли в некоторых театрах онлайн. Кроме того, можно зайти в библиотеки, а также в музеи (отечественные и зарубежные), еще побродить по выставочным залам, изучить коллекции ботсада или прикоснуться к тысячелетней истории древнего собора.

Ранее сообщалось, что театр имени Ивана Франка из-за карантина покажет спектакли онлайн, а Киевская оперетта запускает бесплатные спектакли онлайн, также можно ходить онлайн в художественный музей.

Также «ФАКТЫ» писали о советах психолога, который порекомендовал, как родителям не сойти с ума на карантине и провести время с пользой.

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