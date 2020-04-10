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Прыжок с парашютом и страсть в бассейне: подробности самого скандального выпуска «Холостяка-10»

На канале СТБ вышел шестой выпуск десятого сезона романтического реалити «Холостяк». В начале эпизода за сердце Холостяка — пилота Макса Михайлюка — продолжали сражаться восемь участниц. На этот раз на свидание Холостяк пригласил сразу двух девушек — Дашу и Аню.

— Я уже устала нервничать, хочу получить удовольствие, — сказала Даша. — И поцелуй…

— А я хочу узнать Макса как человека и понять как мужчину, — призналась Аня.

— Я специально собрала вместе этих непохожих девушек, — объяснил свой выбор Холостяк. — Хочу разрядить обстановку и посмотреть, какие они хозяйки.

Макс пригласил девушек на рыбалку.

— Мне нравится наблюдать, как мужчина ловит рыбу, — сказала Аня, рассказав, что ее папа — заядлый рыбак.

Макс признался, что рыбалка для него — это лучший отдых.

— А я не рыбачила — в 11 лет меня отдали в спортивный лагерь, — с грустью призналась Даша.

Даша, Макс и Аня

Холостяк и девушки ловили рыбу прямо с лодки. Первой поймала рыбу Даша.

— У нее проснулся спортивный интерес, — решил Холостяк.

На индивидуальной беседе с Аней, девушка призналась Холостяку, что ее никогда не интересовало мнение других. Она откровенно рассказала и о своих прежних отношениях, во время которых ее избивал парень.

— Мы расстались в отделении полиции — это была крайняя точка, — сказала девушка. — В моей жизни были негативные ситуации, но я всех простила и отпустила.

— Мне кажется, Аня уже готова к серьезным отношениям, — заключил Макс.

Холостяк рассказал о своих отношениях с девушкой, которая в один момент предала его чувства.

Макс и Аня

— Я увидела мужчину, с которым мне хотелось бы быть дальше, — была уверена Аня. — Я могу зацепить его не сиськами, а чувством юмора, глубиной.

— Я думаю, мы с Максом больше на одной волне, нам легко и непринужденно, — призналась «ФАКТАМ» Аня. — Но при этом я смотрю на него как на мужчину, с которым хочу строить отношения. В то время как Даша уже придумала, что Макс ее парень и что-то требует от него, каких-то действий и отношений. Но он ей ничем не обязан. Тем не менее наше свидание прошло приятно, благодаря Максу и его умению уделить каждой из девочек внимание.

Пришвартовав корабль, девушки принялись за ужин. Свою хозяйственность проявила Аня, которая с детства привыкла чистить рыбу.

В это время на вилле собрались оставшиеся участницы, чтобы обсудить холостячек, поехавших на свидание. Многие решили, что они вернутся без роз.

— Никто из них не собирается строить серьезные отношения, — заключила Вика.

— Я думаю, с розой вернется Аня, — предположила Ольга.

В это время приглашение на индивидуальное свидание принесли именно ей.

— Я ждала этого приглашения, — обрадовалась девушка.

— Мне кажется, Оля пришла на проект не за отношениями, — предположила Настя. — Просто повеселиться.

После индивидуального разговора с Максом Даша была расстроена. Девушка рассчитывала на поцелуй, но так его и не дождалась.

— Наши отношения не развиваются, — с грустью призналась Даша.

В это время Аня уже накрыла на стол.

— Мне до глубины души была приятна ее забота, — сказал после ужина Макс. — Такой рыбалки у меня еще не было.

Даша и Аня вернулись на виллу без роз. Девушки предположили, что кто-то из них двоих на Церемонии покинет реалити.

Макс пригласил Олю на индивидуальное свидание, которое устроил в веревочном парке.

— Я волновалась, — призналась девушка. — У меня не было свиданий четыре года! Я была в предвкушении чего-то особенного.

Пара «исследовала» парк на тарзанке.

— В один момент я доверилась Максу и мне стало легче, — призналась Ольга.

На каждом новом этапе тарзанки Макс дарил Оле розу, подмечая ее качества, которые ему нравятся: честность, красоту, отзывчивость, доброту.

Участницы на вилле продолжили изучать культуру Таиланда и в этот раз выразили свои чувства и эмоции с помощью хореографии. Девушек ждал мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.

— Это моя профессия и мое хобби, — радостно воскликнула Настя.

— Я нервничала, — призналась Дана. — У меня много талантов, но танцевать не умею.

В конце обучения девушки решили представить Холостяку заученные движения на Церемонии роз.

— Это был просто взрыв эмоций! — сказала Оля, после финального прыжка на тарзанке.

Пара продолжила общаться за ужином.

— У меня не было в жизни, чтобы мужчина меня вел, — рассказала Оля. — Я этого никогда не испытывала.

— Есть мужская ответственность в отношениях, — поделился мыслями Холостяк. — Девушка должна чувствовать себя уверенно за спиной любимого.

— Я поняла, что быть женственной — это очень круто, — призналась Оля.

В конце свидания Макс преподнес девушке розу.

— Мне удалось увидеть в Оле женственную натуру, — заключил Макс. — Мне интересно, что будет дальше.

На индивидуальное свидание Макс пригласил владелицу модельного агентства Дану, предложив ей навсегда распрощаться со страхом экстрима.

Макс и Дана

В предыдущем выпуске Дана дала понять Холостяку, что с экстримом она на «вы». Но несмотря на боязнь, она все же решилась спуститься с самой крутой горки в аквапарке. Тогда участница даже не подозревала, что вскоре ее ждет занятие куда более экстремальное!

— Нас ждет по-настоящему экстремальное свидание, — сказал Холостяк. — После того, как Дана сказала, что ей понравился мир адреналина, я решил перейти на следующий уровень и дать ей еще больше. Мы будем прыгать с парашютом!

Узнав об идее свидания, Дана очень испугалась.

— Все, что связано с экстримом — это не мое, — призналась девушка. — Я в жизни ничего такого не пробовала.

Однако участница доверилась Холостяку и согласилась на его предложение.

— Не задумывалась, что так важно побороть свой страх, — призналась Дана.

Прыгнув с инструктором, Дана была в восторге от новых ощущений. Вместе с боязнью экстрима Дана попрощалась и со стеснениями. Приземлившись, Дана тут же обняла и поцеловала Макса. Она высказала Холостяку свои тайные желания и больше не сдерживала чувств.

Дана

— Я горжусь тобой, ты преодолела страх, — сказал Макс, вручая Дане розу.

— Я не хочу делить Макса с другими, — решила девушка.

Церемония роз шестого эфира стала одной из самых красивых — девушки были в национальных тайских костюмах.

— Я была очень спокойна перед церемонией, — сказала Настя.

— У меня полное спокойствие, — не нервничала и Кристина.

— А я собрала свои вещи, — Алина переживала, что до сих пор не была на индивидуальном свидании.

Макс, одетый в традиционный тайский костюм, оценил по достоинству танец, который подготовили для него участницы.

До начала Церемонии Холостяк пригласил на общение Вику, убедив ее в своем расположении.

Первой получила розу Алина. Затем Кристина, Вика, Настя. Осталась одна роза и две девушки без цветка — Аня и Даша.

— Наши отношения перестали развиваться, — сказал Холостяк, обращаясь к Даше. — Я исполню твое последнее желание. Давай, провожу тебя.

— Мне было очень обидно, — сквозь слезы сказала Даша, направляясь с Максом в глубину сада.

— Твое желание было искупаться, — напомнил девушке Макс. — Я не хочу, чтобы ты уезжала.

Даша не могла поверить в реальность происходящего. Пара разделась и погрузилась в воду.

— Какое твое самое большое желание? — лукаво спросил Макс и стал нежно целовать девушку.

В это время участницы, оставшиеся в зале, решили проверить, почему так долго нет Макса. Выйдя на улицу, они увидели целующихся в бассейне Дашу и Холостяка.

— Это было отвратительно, — сказала Оля. — Я хочу покинуть проект!

— Это было предательство, — не сдерживала эмоций Настя.

— Я очень обижена, — призналась Дана. — Это произошло в тот день, когда у меня было свидание с Максом и мы были так близки…

Вернувшись, Макс не стал объясняться, сказав лишь, что теперь все девушки встретятся с ним в Киеве.

Напомним, что в прошлом выпуске проект покинула Наташа, а Настя получила свой заветный поцелуй.

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