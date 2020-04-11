Рон Уизли из фильмов о Гарри Поттере впервые станет отцом (фото)

Шоу-бизнес

Британский актер Руперт Гринт, более всего известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые станет отцом. Подруга 31-летнего Гринта, 28-летняя актриса Джорджия Грум, ждет ребенка. Эту новость сообщил пресс-секретарь актера.

Роман Руперта и Джорджии, известной по комедии 2008 года «Ангус, стринги и поцелуи взасос», начался в 2011 году. В 2018 году Гринт говорил в интервью газете The Guardian, что хочет остепениться и обзавестись семьей. А на вопрос, назовет ли он своего сына Роном ответил, что вряд ли. «Это хорошее имя. Но Гринт — трудная фамилия для сочетания с односложными именами», — отметил он. Хотя поклонники «поттерианы» напомнили, что полное имя Рона Уизли было Рональд. А это ничуть не хуже Руперта.

Кадр из фильма и Гарри Поттере- Руперт в роли Рона

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одна звезда «Гарри Поттера», Скарлетт Бирн, ждет ребенка от сына основателя Playboy.

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