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Рон Уизли из фильмов о Гарри Поттере впервые станет отцом (фото)
Британский актер Руперт Гринт, более всего известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые станет отцом. Подруга 31-летнего Гринта, 28-летняя актриса Джорджия Грум, ждет ребенка. Эту новость сообщил пресс-секретарь актера.
Роман Руперта и Джорджии, известной по комедии 2008 года «Ангус, стринги и поцелуи взасос», начался в 2011 году. В 2018 году Гринт говорил в интервью газете The Guardian, что хочет остепениться и обзавестись семьей. А на вопрос, назовет ли он своего сына Роном ответил, что вряд ли. «Это хорошее имя. Но Гринт — трудная фамилия для сочетания с односложными именами», — отметил он. Хотя поклонники «поттерианы» напомнили, что полное имя Рона Уизли было Рональд. А это ничуть не хуже Руперта.
Rupert Grint and Georgia Groome are expecting! The 31-year-old Harry Potter star and the 28-year-old Double Date actress confirmed the happy news amid speculation that Georgia was seen with a baby bump in recent photos during an outing London. Rupert and Georgia have been dating since 2011, and have largely been private about their relationship. #rupertgrint #georgiagroome #pregnant #pregnantcelebs
Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одна звезда «Гарри Поттера», Скарлетт Бирн, ждет ребенка от сына основателя Playboy.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!