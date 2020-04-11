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Происшествия

Десятки раз ездил на передовую: во Львове умер известный волонтер и капеллан (фото)

13:10 11 апреля 2020 88
Капеллан Андрей Дуда
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В пятницу вечером, 10 апреля, внезапно умер протоиерей Православной церкви Украины Андрей Дуда, капеллан и волонтер. Об этом написал митрополит Димитрий Рудюк в Facebook.

«Львовско-Сокальское епархиальное управление Православной церкви Украины с глубокой скорбью сообщает, что 10 апреля, в конце суток, около полуночи, накануне Лазаревой субботы, на 44-ом году жизни, от инсульта, внезапно отошел к Господу протоиерей Андрей Дуда, клирик Свято-Николаевского храма г. Львова, капеллан и волонтер», — написал он.

По словам Рудюка, капеллан «десятки раз ездил на передовую, там где бурлит война, занимался на Донбассе просветительским и милосердницким служением, горел любовью к Украине».

«Вечная тебе о. Андрей память и блаженный покой!» — добавил митрополит.

«Отец Андрей Дуда… наш отец, наш капеллан, наш побратим, наш друг… знаю, что Боженька забрал вас на небо, что наверное имеет для вас там план… но мы все здесь на земле остались сиротами без вас… Нас объединила в работе война и помощь нашим защитникам, но для всех нас вы были опорой, с которой мы переворачивали мир и меняли к лучшему…» — написала в Facebook народный депутат и волонтер София Федина.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в селе Диковка Знаменского района Кировоградской области утонул волонтер Роман Бойко («Чуб»). Он был активным участником Революции Достоинства в Кропивницком. Во время войны на востоке Украины служил при Кировоградском областном военкомате.

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