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Происшествия

На Кировоградщине погиб известный волонтер: в сети скорбят

17:07 23 февраля 2020 314
Бойко
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 22 февраля, в селе Диковка Знаменского района Кировоградской области утонул волонтер Роман Бойко («Чуб»). Перед Новым годом в Полтаве умер известный волонтер Алексей Кабушка.

О смерти Бойко в Facebook сообщил Александр Якимаха. По его словам, это был несчастный случай.

Бойко был активным участником Революции Достоинства в Кропивницком. Во время войны на востоке Украины служил при Кировоградском областном военкомате.

Роман Бойко был основателем детско-юношеского центра «Сич» и лагеря «Жизнь на деревьях».

Романа Бойко всегда принимал активное участие в жизни родного города.

У покойного остались жена Елена и трое детей.

Знавшие романа Бойко, приносят свои соболезнования семье погибшего.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области на центральном пруду пгт Ивановка провалились под лед мужчина и его 5-летний сын. Ребенка спас проезжающий мимо мужчина. Он поддерживал мальчика до прибытия спасателей. Отец к тому времени утонул. А в Лозовой под Харьковом на пруду под лед провалились трое тринадцатилетних подростков, двое из них утонули.

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