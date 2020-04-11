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В автокатастрофе на трассе Кив-Чоп погиб организатор "частной границы" на Закарпатье (фото)
В ДТП, которое произошло рано утром 11 апреля на трассе «Киев-Чоп», погиб закарпатский контрабандист Аттила Горват («Доки»).
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Мужчина, управляя Mercedes-Benz C-Class, въехал в отбойник на территории Ровенской области, в районе села Большая Омеляна. Авто оказалось в кювете.
По предварительным данным ровенской полиции, водитель Mercedes не выбрал безопасной скорости движения.
А вот был ли он трезвым, еще предстоит установить.
По факту нарушения правил правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего, открыто досудебное расследование.
Напомним, Горвата считают организатором так называемой «частной границы» в Закарпатье (вдоль линии границы с Венгрией) и потока контрабанды через эту границу. В ноябре 2017 года его задержали в рамках спецоперации в мукачевском санатории «Карпаты». Суд принял решение о взятии фигуранта под стражу на 60 суток.
Фото skandaly.info и управления Национальной полиции в Ровенской области
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