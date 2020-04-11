Зеленский ответил на просьбу украинцев назначить Супрун главой Минздрава

Украина

Бывшую главу Минздрава Ульяну Супрун, которая недавно указала на важность массового тестирования на COVID-19, невозможно вернуть на пост министра здравоохранения, так как главой ведомства уже назначен Владимир Степанов, приоритетами которого являются борьба с коронавирусом и продолжение медицинской реформы.

Так президент Владимир Зеленский ответил на петицию, набравшую необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Глава государства поблагодарил всех, кто приобщился к петиции, «за понимание необходимости продолжения трансформации отрасли здравоохранения».

Зеленский также подтвердил, что медицинская реформа будет продолжена.

«Информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране […] стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи», — подчеркнул Зеленский в ответе на петицию.

Напомним, Ульяна Супрун возглавляла Минздрав с 1 августа 2016 года до 29 августа 2019 года. Владимира Степанова назначили на пост главы Минздрава 30 марта 2020. До этого Степанов был губернатором Одесской области.

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