Политика

Рада назначила новых министров здравоохранения и финансов: что известно о Степанове и Марченко

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада на втором внеочередном заседании за день назначила новых министров здравоохранения и финансов. На первом заседании необходимого количества голосов не набралось.

Как сообщает Telegram-канал «Коронавирус онлайн», за нового главу МОЗ проголосовало 246 нардепов — Минздрав возглавил экс-губернатор Одесской области Максим Степанов.

Максим Степанов родился в 1975 году в России. В 1990—1992 годах работал санитаром в больнице. Окончил Донецкий государственный медицинский университет им. Максима Горького, позднее — Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика. Занимал руководящие должности в различных компаниях. В 2003—2004 годах работал замглавы Государственной налоговой администрации Украины.

С 2008 и до весны 2010 года он занимал должность первого заместителя главы Одесской ОГА. Был уволен после прихода к власти Виктора Януковича. После этого возглавлял Полиграфический комбинат Украина.

В декабре 2016 года Степанов выиграл конкурс на должность главы Одесской ОГА. В апреле 2019 года его уволили с этого поста

За нового министра финансов Сергея Марченко проголосовали 256 нардепов. Он родился в 1984 году, закончил Академию государственной налоговой службы Украины, кандидат экономических наук, занимал должности заместителя министра финансов и заместителя главы Администрации президента.

Чтобы эти решения по назначениям приняли, в Раду пришлось приехать лично президенту Владимиру Зеленскому.

Кандидатуру Степанова утвердили благодаря голосам ОПЗЖ.

Ранее сообщалось, что Рада сняла с должностей двух министров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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