Коронавирус может протекать без симптомов: Супрун указала на важность массового тестирования

Здоровье и медицина

Коронавирусная болезнь может проходить без проявления симптомов у пациента, хотя вирус у него остается активным и заражает других людей. Об этом написала в Facebook бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

«Это означает, что не все люди инфицированы вирусом SARS-CoV-2 с болезнью CОVID-19. Но значит, что даже без симптомов болезни они могут инфицировать других», — написала она.

Супрун отметила важность введения массового тестирования населения, так как зараженный человек наиболее опасен в первые дни болезни, когда еще нет или почти нет симптомов.

«Данные исследований, в которых собирали повторные биологические образцы у подтвержденных пациентов, свидетельствуют о том, что высвобождение вируса SARS-CoV-2 является самым высоким в верхних дыхательных путях (в носу и горле) в начале заболевания. То есть человек может быть наиболее заразным в течение первых трех дней со дня появления симптомов», — обратила внимание она.

Бывшая глава Минздрава пишет, что инкубационный период для болезни COVID-19 (время от заражения вирусом до возникновения симптомов) составляет в среднем 5−6 дней, но может увеличиваться до 14-ти.

«В этот период некоторые инфицированные SARS-CoV-2 люди могут уже быть заразными и передавать вирус другим. То есть до появления симптомов болезни COVID-19. Такой тип передачи был выявлен путем поиска контактных лиц и тщательного исследования кластеров подтвержденных случаев», — поясняет Супрун.

Она уверена, что раннее выявление и изоляция симптоматических больных COVID-19, вместе с отслеживанием и изоляцией их контактов является важной стратегией сдерживания COVID-19.

«Однако, существование подтверждений о передаче вируса без симптомов также должны учитываться, особенно при разработке стратегии тестирования населения. Тем более, протестированы на SARS-CoV-2 должны быть все контактные лица обнаруженного больного, даже если они не проявляют симптомов COVID-19», — подчеркивает экс-глава Минздрава.

Супрун заявила, что тестирование людей только с симптомами неспособно выявить все случаи инфицирования SARS-CoV-2. Она назвала это одним из аргументов в пользу внедрения массового тестирования людей и увеличение мощностей тестирования.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Минздрав Украины обновил протокол лечения больных с COVID-19, внеся в перечень рекомендуемых лекарственных препаратов «Фавипиравир». Изменения в протокол были внесены на основании новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов.

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