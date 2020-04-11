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Шоу-бизнес

«Солнышко смотрит на воду и на меня»: Елена Кравец показала редкое фото сына

19:06 11 апреля 2020 197
Елена Кравец
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Звезда «Квартала» Елена Кравец, пережившая разрыв со старшей дочерью, показала в Instagram фото младшего сына Вани.

Мальчик через окно смотрит на закат. Лица ребенка не видно. Застывшая поза говорит о том, что Ване нравится картинка, когда яркое солнце медленно уходит за горизонт.

«Мам, солнышко на ночь не смотрит мультики. Оно смотрит на воду и на меня», — передала слова сына актриса.

Подписчикам Кравец фото очень понравилось и они оставили восхищенные комментарии: «Шикарное фото»; «Какая красота и милота»; «Какая прелесть».

Напомним, Елена Кравец с мужем воспитывают троих детей — старшую дочь Машу и близняшек Катю и Ваню, которых артистка родила в 2016 году. До этого ей пришлось пережить две неудачные беременности.

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