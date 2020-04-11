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«Солнышко смотрит на воду и на меня»: Елена Кравец показала редкое фото сына
Звезда «Квартала» Елена Кравец, пережившая разрыв со старшей дочерью, показала в Instagram фото младшего сына Вани.
Мальчик через окно смотрит на закат. Лица ребенка не видно. Застывшая поза говорит о том, что Ване нравится картинка, когда яркое солнце медленно уходит за горизонт.
«Мам, солнышко на ночь не смотрит мультики. Оно смотрит на воду и на меня», — передала слова сына актриса.
Подписчикам Кравец фото очень понравилось и они оставили восхищенные комментарии: «Шикарное фото»; «Какая красота и милота»; «Какая прелесть».
Напомним, Елена Кравец с мужем воспитывают троих детей — старшую дочь Машу и близняшек Катю и Ваню, которых артистка родила в 2016 году. До этого ей пришлось пережить две неудачные беременности.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..