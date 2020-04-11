Под Херсоном в очереди в наркологии избили 70-летнего доктора

Происшествия

10 апреля, около 13:00 на линию «102» полиции позвонили из приемного отделения Олешковской районной больницы — туда с телесными повреждениями обратился избитый 70-летний местный житель, у которого диагностировали сотрясение головного мозга.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, выехав на место, следственно-оперативная группа выяснила, что пострадавший работает врачом в одном из медицинских учреждений Херсона. Вернувшись после суточного дежурства, врач заехал поздороваться с коллегой, которая работает наркологом в районной больнице. В это время в очереди в ее кабинет находились наркозависимые пациенты, находящиеся на заместительной терапии (принимают метадон вместо наркотиков — Авт.). Решив, что пожилой мужчина пытается «пролезть без очереди», один из пациентов неожиданно ударил его в лицо, после чего сбежал.

Как рассказал начальник Олешковского отделения полиции Вадим Ковальчук, полицейские оперативно отработали всю имеющуюся информацию и в течение часа установили личность злоумышленника. Им оказался 41-летний местный наркоман, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности. У пострадавшего предварительно диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Дополнительно ему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет дана соответствующая правовая квалификация правонарушению. Открыто уголовное производство.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Харькове мужчина избил врача «скорой помощи», который оказал помощь его 4-летнему сыну. А в Днепре пьяные хулиганы избили медика до сотрясения мозга.

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