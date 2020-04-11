Мир

В субботу, 11 апреля, британские газеты рассказали о том, как французская полиция помешала нескольким бизнесменам развлечься с девушками из эскорт-сервиса на вилле в Каннах. Семеро мужчин в возрасте от 40 до 50 лет прилетели во Францию на частном самолете, привезя с собой трех девиц не старше 27 лет. Embraer Legacy 600 приземлился в аэропорту Марсель-Прованс несмотря на требование правоохранителей вернуться в отправной пункт — Лондон.

Как утверждает газета The Mirror, перелет на самолете бизнес-класса оплатил некий украинский предприниматель. Он был в числе пассажиров. Этот же человек заплатил за аренду виллы на Лазурном берегу. Дом оценивается в 75 миллионов долларов. Сняли роскошную виллу через посредника — некоего предпринимателя из Хорватии.

Самолет, на котором компания прилетела в Марсель из Лондона

The Daily Mail сообщает дополнительную информацию — стоимость часа аренды Embraer Legacy 600 составляет 6 600 долларов. А суточная аренда указанной виллы — 62 тысячи долларов.

Так выглядит знаменитая вилла

Еще украинскому бизнесмену пришлось раскошелиться на неизвестную немаленькую сумму, чтобы нанять три вертолета. Они ожидали честную компанию в аэропорту Марсель-Прованс, чтобы доставить их оттуда прямо на виллу.

Именно эти вертолеты и вызвали подозрение у французской полиции. Офицеры выяснили у пилотов, что те ждут из Лондона частную группу из 10 человек. Подобные перелеты в условиях пандемии категорически запрещены во Франции. На любой такой рейс нужно получать особое разрешение. Естественно, у украинца и его знакомых такого документа не было.

Полицейские заблокировали самолет сразу после его приземления и не разрешили никому покидать борт. Это вызвало возмущение прибывших. Один из них (британские издания не знают пока, кто конкретно) заявил французам, что речь идет о деловой встрече. Мол, на вилле будет заключена международная сделка, которая позволит создать во Франции около тысячи новых рабочих мест.

Полицейские в Марселе оказались неподкупны

Когда этот аргумент не помог, этот же человек сообщил, что среди мужчин на борту — три миллиардера. Девушки — это секретарши и переводчицы. «Все в порядке! У нас есть деньги!» — сказал он, намекая на возможность решить проблему с помощью взятки. Но французы оставались непреклонны.

«Слушайте, мы знаем о карантине. Прилетим на виллу и самоизолируемся там. Проблем не будет!» — упорствовал бизнесмен.

История закончилась тем, что французы отправили самолет обратно в Лондон и оштрафовали пилотов вертолетов за нарушение карантина. Полиция Марселя уверена, что компания прилетела развлекаться. Никакой важной необходимости в этом перелете не было.

The Mirror сообщает, что проверка документов показала, что в самолете находились граждане нескольких стран — Украины, Румынии, Франции и Германии. Вилла хорошо известна на Лазурном берегу. Она называется Alang Alang. Когда-то она принадлежала скандально знаменитому торговцу оружием Адаму Хашогги. Затем ее перекупил некий британский застройщик. Что касается самолета, то он зарегистрирован за лондонской компанией PrivateFly. Ее представители пока отказываются комментировать скандальный инцидент.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Франции выявлено уже почти 125 тысяч инфицированных коронавирусом. Умерли более 13 тысяч больных.

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