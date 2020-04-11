Мир

Ватикан принял важные решения о том, как праздновать Пасху в условиях карантина

Апрель в нынешнем году является важным месяцем для последователей трех мировых религий. Иудеи празднуют с 8 по 16 апреля Песах. У католиков и протестантов идет Пасхальная неделя, которая завершится Пасхой 12 апреля. У православных Пасха 19 апреля. У мусульман 23 и 24 апреля начнется Рамадан. Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в вековые традиции миллиардов людей по всему миру.

«ФАКТЫ» уже сообщали, как жители Израиля празднуют в условиях жесткого карантина Песах. Сегодня мы расскажем, что происходит в странах, где христиане празднуют Пасху 12 апреля.

Все службы Страстной недели в Ватикане проходят без участия прихожан. Так было в Пальмовое воскресенье, Страстную пятницу, так будет и во время Пасхальной службы. Площадь Святого Петра, которая в эти дни обычно заполнена тысячами католиков, которые приезжают из разных стран, пуста уже неделю. Подходы к ней блокируют карабинеры.

Папа Римский Франциск проводит все обряды в присутствии лишь нескольких помощников. К верующим понтифик обращается дистанционно. Ватикан транслирует в режиме онлайн все богослужения.

Франциск сообщил, что старается молиться чаще обычного. Он всякий раз напоминает верующим, что необходимо соблюдать правила социального дистанцирования и приводит в пример всех, кто служит и работает в Ватикане. Эти люди изменили рабочий график так, чтобы трудиться посменно. Это позволяет существенно сократить число тех, кто одновременно находится на своих рабочих местах.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», онлайн-трансляция Пасхальной службы из Ватикана начнется 12 апеля в 12:00.

В кафедральном соборе Милана 12 апреля споет всемирно известный тенор Андреа Бочелли. Храм будет пуст, только певец, его аккомпаниатор и небольшая съемочная группа. Бочелли исполнит религиозные гимны. Выступление тенора будет транслироваться онлайн на YouTube.

Милан оказался в эпицентре эпидемии коронавируса в Италии. Северная часть страны наиболее пострадала от COVID-19. Бочелли сказал, что его выступление станет молитвой за Милан и за весь мир в этот трагический и тревожный период.

Многих католиков волнует невозможность исповедаться и причаститься в храмах, которые закрыты из-за пандемии. Ватикан решил отпустить грехи всем верующим, заразившимся коронавирусом, их родственникам, лечащим их врачам и всем, кто за ними ухаживает и рискует заразиться, оказывая помощь ближнему.

Апостольская пенитенциария — ведомство по выдаче индульгенций — приняла специальный документ, в котором говорится, что грехи также будут отпущены всем умирающим католикам, которые не могут исповедоваться из-за карантина, если они этого хотят и если они в жизни регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы.

Архиепископ польский Войцех Поляк также призвал верующих не нарушать режим самоизоляции даже в Пасхальные праздники. «Возможно, мы начинаем испытывать злость, нетерпение, какую-то апатию или, не приведи Господи, отчаяние. Нельзя поддаваться этим чувствам! Нельзя подвергать свою жизнь и жизнь других опасности», — сказал Поляк.

В Польше и многих других европейских странах церковь, учитывая, что верующие лишены возможности освятить пасхальные угощения в храмах, разрешила делать это главам семей. Старший в каждой семье должен будет благословить молитвой пасхальный стол.

В Берлине более 500 сотрудников полиции будут дополнительно следить за соблюдением правил социального дистанцирования в общественных местах и рядом с храмами в столице Германии.

Армянская апостольская церковь также отмечает Пасху в этом году 12 апреля. В Армении чрезвычайное положение в связи с коронавирусом было введено правительством в середине марта. Духовенство не стало противиться. Уже месяц службы в церквях проводятся за закрытыми дверями без прихожан. Верующие не только в самой стране, но и в армянских диаспорах за рубежом смотрят прямые трансляции из храмов в Facebook. А богослужения, которые проводит Католикос всех армян Гарегин II, показываются на официальной странице Армянской апостольской церкви.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как традиционно празднуют Пасху христиане западного обряда.

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