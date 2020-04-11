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Отбойник насквозь прошил машину: на трассе под Киевом произошла страшная авария (фото)
В субботу, 11 апреля, в селе Княжичи под Киевом произошло ДТП с двумя погибшими.
Авария случилась около 11 часов утра на Бориспольской объездной трассе.
Как сообщили в Броварском отделе полиции, Ford Scorpio двигался из Борисполя в Бровары по правой полосе. По предварительной информации, 28-летний водитель не справился с управлением и столкнулся с металлическим колесоотбойником, который расположен слева от полосы, по которой двигался Ford.
В результате ДТП водитель и пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.
Как сообщали «ФАКТЫ», три дня назад в смертельном ДТП в Белой Церкви погиб водитель BMW, который врезался в эвакуатор. Ранее на трассе Киев — Чоп в ДТП погиб экс-владелец банка «Аваль».
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