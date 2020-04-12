Украина

Не спешат становится министрами: ученый указал на тревожную тенденцию в Украине

Нынешняя украинская власть настолько слабая и неподготовленная к управлению государством, что не может найти профессионалов, которые бы могли возглавить те или иные направления. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил доктор исторических наук, публицист Ярослав Грицак.

Ученый отметил тенденцию, которой раньше никогда не наблюдалось в Украине: «Впервые люди не спешат занять министерские должности. Это четкий признак, что с этой властью что-то очень не так. У нас никогда не было настолько слабой власти».

По его словам, с приходом Зеленского и, условно, «слуг народа» нет ощущения движения Украины в правильном направлении. Неосознанно команда Зеленского, декларируя украинские ценности, может склоняться в сторону России.

Ученый считает, что это напоминает времена Кучмы, который говорил, что Украина не Россия, но вел страну по российскому пути.

Команда Зеленского, отмечает Грицак, выбрала политику закрытости власти, как в России.

По его словам, «сейчас в Офисе президента пытаются сомкнуть ряды так, чтобы и мышь не пролезла». Все решения у Зеленского принимаются триумвиратом.

Историк считает это не движением в сторону России, а ослаблением государства, что на руку Кремлю.

О том, что ожидает мир и Украину после пандемии коронавируса и экономического кризиса, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Человечество ждет откат назад, и это неминуемо», — Ярослав Грицак".

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