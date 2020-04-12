Общество и люди

"Будет хуже, чем в Италии": в сети гневно отреагировали на толпы прихожан в церквях (фото)

Сегодня, 12 апреля, в Вербное воскресенье, на Полтавщине богослужения прошли в 328 храмах как УПЦ Московского патриархата, так и Украинской православной церкви.

Согласно информации отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области, нарушения прихожанами карантинных запретов не зафиксированы. Но, судя по фотографиям, выложенным в социальных сетях и на сайтах местных изданий, не везде требования соблюдались в полном объеме. Так, в Свято-Макариевском кафедральном соборе в Полтаве прихожане плотно стояли в очереди, чтобы зайти в здание. Некоторые из взрослых привели с собой детей.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сегодня на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации заявил о том, что в двух церквях обоих патриархатов, по его данным, «люди целуют иконы и крест».

— Я не понимаю причин этого. Сегодня мы подвергаем верующих, которые приходят в церковь, опасности, — подчеркнул, обращаясь к полицейским, Малецкий, которого цитирует интернет-издание «Кременчугский телеграфЪ». — Может, люди не читают газет и не смотря телевизор. Есть такие. Надо до них доносить информацию об опасности, которая поджидает на каждом шагу. Если они (священники и прихожане. — Ред.) все будут делать в традиционном формате, то через две недели будем иметь ситуацию хуже, чем в Италии.

Мэр Кременчуга собирается еще раз поговорить с представителями духовенства и призвал полицейских тоже провести с ними профилактические беседы. А людей просит одуматься.

«Чтобы не допустить ситуации, как в Италии, нужно было официально закрыть вход в храмы, как это сделали многие страны, — высказал в соцсети свое мнение один из комментаторов. — Все службы проводятся в онлайн-режиме. Сегодня отмечается Пасха у католиков, но люди сидят по домам. Даже оперный певец Андреа Бочелли дает концерт в пустом Миланском соборе… А если оставить церкви открытыми, конечно, это провоцирует какую-то часть людей идти туда. Поэтому нужны радикальные действия со стороны местной власти, а не просто призывы к осторожности и сознательности. У нас это не проходит».

«Закрыть и опечатать двери, составить протоколы на нарушителей!!! Это не игрушки, это жизни человеческие… Туда лезут в основном бабушки, которые, с большой вероятностью, эту заразу не переживут!», — считает другой комментатор.

«Да составить на батюшек пару протоколов за нарушение условий карантина — и все целования как рукой снимет», — категоричен третий.

«Почему-то не удивляет. Не удивляет непоследовательность и неадекватное отношение властей к объективным факторам угрозы. Кого-то штрафуют за отсутствие защитных масок на улице, а вот целовать иконы — пожалуйста. Это не дотягивает до составления протокола на должностных лиц», — высказывает мнение еще один участник дискуссии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что массовые праздничные мероприятия, несмотря на предупреждение об их небезопасности, прошли в Ровно, а также Черновцах и Житомире.

Фото: Ольга Правденко («Коло), 0532.ua, отдел коммуникации ГУ НП в Полтавской области

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