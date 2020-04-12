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Неудобно получилось: Шмыгаль перепутал Пасху с Рождеством в поздравлении католикам
В поздравление премьер-министра Дениса Шмыгаля к христианам западного обряда вкралась нелепая ошибка. Глава правительства хотел поздравить с наступлением Пасхи по григорианскому календарю, но во втором абзаце текста речь неожиданно зашла о празднике Рождества Христова.
После многочисленных замечаний ошибку в тексте поздравления исправили.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Европа в этом году отмечает Пасху дома. Папа Римский Франциск провел праздничное богослужение в присутствии лишь нескольких помощников. Чтобы все верующие могли проникнуться духом праздника, Ватикан организовал онлайн-трансляцию.
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