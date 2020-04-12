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Настоятеля Киево-Печерской лавры, у которого заподозрили COVID-19, перевели в Александровскую больницу
В Киево-Печерской Лавре подтвердили, что настоятель Павел находится в Александровской больнице Киева. Это медучреждение недавно было выбрано как профильное для лечения заболевших COVID-19. В Лавре тем не менее говорят, что настоятель Павел госпитализирован «на всякий случай», а информацию о тестах на коронавирус (и проводились ли такие) не разглашают.
«Госпитализировали в Александровскую больницу на всякий случай, поскольку у него проблемы с давлением, а также сахарный диабет», — приводит ТСН заявление пресс-службы Киево-Печерской Лавры.
В Лавре говорят, что у Павла температура нормальная, голос не хриплый, лежит он в обычной палате, и соответственно не требуется искусственная вентиляция легких.
Тем временем Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин после вспышки коронавирусной инфекции. По информации киевских властей, в Лавре выявлено около 30 заразившихся. 12 апреля скончался лаврский старец, 73-летний архимандрит Нектарий.
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Настоятеля Киево-Печерской лавры, у которого заподозрили COVID-19, перевели в Александровскую больницу
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