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Политика

"Слуги народа" приведены в готовность №1: СМИ узнали дату и цель внеочередного заседания Рады

22:13 12 апреля 2020 443
рада
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Кроме внеочередного заседания Рады 13 апреля, депутатов могут снова собрать «под куполом» на следующей неделе. Второе подряд внеочередное заседание хотят назначить на среду, 15 апреля.

О еще одном сессионном дне на следующей неделе сообщила «Украинская правда», ссылаясь на источники во фракции «Слуга народа». Депутатам от «СН» в закрытом чате глава фракции приказал быть готовыми явиться на заседание 15 апреля.

Если повестка дня на 13 апреля известна — будут голосовать за изменения в бюджет-2020, связанные с карантином и пандемией коронавируса, то вопросы на 15 апреля депутатам не оглашали. Некоторые источники полагают, что на рассмотрение могут вынести многострадальный законопроект о банках, получивший название «антиколомойский» и ставший рекордсменом по числу предложенных правок (более 16 тысяч).

Напомним, внеочередное заседание 13 апреля начнется в 14.00. Предполагается пересмотреть ключевые показатели бюджета, перераспределить расходы, сократив ряд бюджетных программ, и профинансировать медицину и соцвыплаты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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