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"Слуги народа" приведены в готовность №1: СМИ узнали дату и цель внеочередного заседания Рады
Кроме внеочередного заседания Рады 13 апреля, депутатов могут снова собрать «под куполом» на следующей неделе. Второе подряд внеочередное заседание хотят назначить на среду, 15 апреля.
О еще одном сессионном дне на следующей неделе сообщила «Украинская правда», ссылаясь на источники во фракции «Слуга народа». Депутатам от «СН» в закрытом чате глава фракции приказал быть готовыми явиться на заседание 15 апреля.
Если повестка дня на 13 апреля известна — будут голосовать за изменения в бюджет-2020, связанные с карантином и пандемией коронавируса, то вопросы на 15 апреля депутатам не оглашали. Некоторые источники полагают, что на рассмотрение могут вынести многострадальный законопроект о банках, получивший название «антиколомойский» и ставший рекордсменом по числу предложенных правок (более 16 тысяч).
Напомним, внеочередное заседание 13 апреля начнется в 14.00. Предполагается пересмотреть ключевые показатели бюджета, перераспределить расходы, сократив ряд бюджетных программ, и профинансировать медицину и соцвыплаты.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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