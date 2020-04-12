Украина

Был настоящим героем: в сети рассказали о бойце 93-й бригады, погибшем на Донбассе 12 апреля

Вследствие вражеского обстрела на Донбассе 12 апреля погиб солдат 93-й бригады «Холодный Яр». Врагом были обстреляны позиции под Крымским Луганской области, боец получил смертельные ранения.

В бригаде назвали имя героя. 32-летний Леонид Скакуненко (позывной «Барон») был родом из села Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. В 2014 году был мобилизован в ряды Нацгвардии, затем пошел на контракут в 93-ю бригаду и там воевал свою третью ротацию.

«Барон» был настоящим героем: самоотверженным, патриотичным. В феврале этого года он вместе с побратимами отразил нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, попытавшейся прорваться на позиции «холодноярцев», — рассказали в бригаде.

У Леонида Скакуненко остались жена, сын и сестра.

Напомним, 9 апреля в Луганской области погиб военнослужащий 93-й бригады Алексей Куприков.

Фото 93OMBr/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter