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Был настоящим героем: в сети рассказали о бойце 93-й бригады, погибшем на Донбассе 12 апреля

23:16 12 апреля 2020 32
скакуненко
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Вследствие вражеского обстрела на Донбассе 12 апреля погиб солдат 93-й бригады «Холодный Яр». Врагом были обстреляны позиции под Крымским Луганской области, боец получил смертельные ранения.

скакуненко

В бригаде назвали имя героя. 32-летний Леонид Скакуненко (позывной «Барон») был родом из села Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. В 2014 году был мобилизован в ряды Нацгвардии, затем пошел на контракут в 93-ю бригаду и там воевал свою третью ротацию.

скакуненко

«Барон» был настоящим героем: самоотверженным, патриотичным. В феврале этого года он вместе с побратимами отразил нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, попытавшейся прорваться на позиции «холодноярцев», — рассказали в бригаде.

У Леонида Скакуненко остались жена, сын и сестра.

Напомним, 9 апреля в Луганской области погиб военнослужащий 93-й бригады Алексей Куприков.

Фото 93OMBr/Facebook

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