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В течение суток коронавирус обнаружили у 26 медиков в Винницкой области
Количество украинских медков, инфицированных коронавирусом, продолжает стремительно увеличиваться. Так, за истекшие сутки подозрение на COVID-19 подтвердилось сразу у 26 медицинских работников в Винницкой области.
Об этом говорится в сообщении Калиновской райгосадминистрация.
Отмечается, что по состоянию на 12 апреля в Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 26 — среди медиков.
При этом ни один из них не является сотрудником инфекционного отделения.
«Среди медицинского персонала инфекционного отделения не подтверждено ни одного случая заражения», — уточняют чиновники.
Все возможные контакты больных и очаг возгорания устанавливаются.
При этом большая часть больных находятся на самоизоляции дома. Первая пациентка, у котоой обнаружили болезнь, находится в тяжелом состоянии", — уточнили в администрации.
Всего в Винницкой области регистрированы всего 174 случая инфицирования, 8 пациентов выздоровели.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 12 апреля, в Украине подтверждены 2777 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 83 случая с летальным исходом (жертвами заболевания стали 40 мужчин и 43 женщины) и 89 случаев выздоровления пациентов.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..