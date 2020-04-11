Коронавирусом заразились больше 300 украинских медиков: озвучены шокирующие данные

Украина

Несмотря на усилия Минздрава расширять меры борьбы с COVID-19, коронавирус продолжает заражать украинцев, в том числе и медиков. Так, по последним данным, у 334 медицинских работников выявлены симптомы данного опасного заболевания.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

«Действительно, у нас из 2 тыс. 203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника», — заявил он.

Такая ужасающая ситуация, по словам министра, сложилась вопреки тому, что его ведомство каждый день занимается тем, чтобы максимально обеспечивать медиков средствами индивидуальной защиты.

«Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками — все это сразу поставляется в больницы», — отметил чиновник.

Напомним, что наибольшие потери несут пока что медики на Западной Украине, где активно распространяется коронавирус. Так, в Закарпатской областной инфекционной больнице 10 апреля скончался инфицированный COVID-19 врач из поселка Великий Бычков Раховского района. Он стал четвертой жертвой заболевания в Закарпатье. Смерть медика подтвердили в областной администрации, отметив, что он до конца оставался на своем посту.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19. Зафиксированы 69 случаев с летальным исходом и 61 случаев выздоровления пациентов.

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