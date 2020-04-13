27.11 / 27.44 29.37 / 29.89
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Двойные неприятности: импала пыталась спастись от крокодила, но в дело вмешался бегемот (жестокое видео)

4:32 13 апреля 2020 24
Импала на островев
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что в Национальном парке Крюгера в ЮАР импалы (африканские антилопы) защищены от нападения жестоких браконьеров, их жизнь от этого не становится льготной и беззаботной.

Об этом свидетельствует случай, который недавно произошел с одной из импал, пишет Daily Maill

Видеозапись опубликовала компания SafariLive, которая ежедневно проводит сафари-трансляции из парка Крюгера и других заповедников. За кадром можно слышать голос гида ​​Джеймса Хендри, комментирующего происходящее.

Джеймс прибыл на место происшествия уже тогда, когда африканская антилопа застряла на крохотном острове посреди водопоя. Скорее всего, в воду ее загнали дикие собаки.

Понимая, что на островке она станет легкой добычей для различных хищников, животное в нерешительности ходило по песку.

В это время на сушу начал выбираться потерявший терпение крокодил.

Чтобы избежать его ужасных зубов, антилопа сделала широкий скачок и бросилась в воду. В свою очередь, крокодил развернулся и отправился за ней.

Крокодил начал понемногу нагонять антилопу, как вдруг в кадре появляется плывущий им наперерез бегемот.

Несмотря на кажущуюся неуклюжесть этих животных, бегемоты очень агрессивны и могут развивать немаленькую скорость как в воде, так и на суше. Они также нередко убивают антилоп и других животных вопреки расхожему мнению об их травоядности.

И все же рептилии удалось первой схватить жертву, но бегемот не сдался и бросается на более удачливого соперника. Они уходят под воду вместе с импалой, но спустя несколько секунд гиппопотам всплывает на поверхность — ни крокодила, ни антилопы уже не видно.

Несколько секунд спустя Джеймс и съемочная группа заметили некоторые всплывающие пузырьки на довольно большом расстоянии от бегемота и пришли к выводу, что крокодил выжил и добыча досталась именно ему.

«Быть импалой в Африке — худшее, что только можно себе представить», — комментирует видеозапись один из зрителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае, когда бегемот пытался спасти детеныша антилопы куду от хищников, но случайно утопил его. Теперь же, с учетом нового ролика, вполне можно подозревать, что, скорее всего, бегемот и убил антилопу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Молодожены

Хотела, но не могла: редкая болезнь годами мешала женщине заниматься сексом

Импала на островев

Двойные неприятности: импала пыталась спастись от крокодила, но в дело вмешался бегемот (жестокое видео)

Анна Заворотнюк

"Анорексия?" Анна Заворотнюк напугала фанатов аномально худыми ногами

дыхание

Задержка дыхания — не показатель: Минздрав опроверг еще один миф о коронавирусе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер