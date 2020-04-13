- 04:32 Двойные неприятности: импала пыталась спастись от крокодила, но в дело вмешался бегемот (жестокое видео)
- 03:56 Хотела, но не могла: редкая болезнь годами мешала женщине заниматься сексом
- 03:25 В течение суток коронавирус обнаружили у 26 медиков в Винницкой области
- 02:36 В Японии выявили лекарство, успешно блокирующее размножение коронавируса
- 01:57 "Анорексия?" Анна Заворотнюк напугала фанатов аномально худыми ногами
- 01:40 Заразились пятеро: в Николаевской области выявили новые случаи коронавируса
- 01:18 "Карантинные шутки": модель порадовала фанатов "экспериментами" с бикини
- 00:20 В Одессе поезд сошел с рельсов и врезался в бетонное ограждение
- 12.04 23:47 Хоть и голый, но в маске: в Чехии нудистов обязали защититься от коронавируса
- 12.04 23:22 В лидерах Киев и Черновицкая область: в Минздраве показали динамику распространения COVID-19 в стране
- 12.04 23:16 Был настоящим героем: в сети рассказали о бойце 93-й бригады, погибшем на Донбассе 12 апреля
- 12.04 23:12 Великий понедельник 2020: что нельзя делать в этот день и как молиться
Двойные неприятности: импала пыталась спастись от крокодила, но в дело вмешался бегемот (жестокое видео)
Несмотря на то, что в Национальном парке Крюгера в ЮАР импалы (африканские антилопы) защищены от нападения жестоких браконьеров, их жизнь от этого не становится льготной и беззаботной.
Об этом свидетельствует случай, который недавно произошел с одной из импал, пишет Daily Maill
Видеозапись опубликовала компания SafariLive, которая ежедневно проводит сафари-трансляции из парка Крюгера и других заповедников. За кадром можно слышать голос гида Джеймса Хендри, комментирующего происходящее.
Джеймс прибыл на место происшествия уже тогда, когда африканская антилопа застряла на крохотном острове посреди водопоя. Скорее всего, в воду ее загнали дикие собаки.
Понимая, что на островке она станет легкой добычей для различных хищников, животное в нерешительности ходило по песку.
В это время на сушу начал выбираться потерявший терпение крокодил.
Чтобы избежать его ужасных зубов, антилопа сделала широкий скачок и бросилась в воду. В свою очередь, крокодил развернулся и отправился за ней.
Крокодил начал понемногу нагонять антилопу, как вдруг в кадре появляется плывущий им наперерез бегемот.
Несмотря на кажущуюся неуклюжесть этих животных, бегемоты очень агрессивны и могут развивать немаленькую скорость как в воде, так и на суше. Они также нередко убивают антилоп и других животных вопреки расхожему мнению об их травоядности.
И все же рептилии удалось первой схватить жертву, но бегемот не сдался и бросается на более удачливого соперника. Они уходят под воду вместе с импалой, но спустя несколько секунд гиппопотам всплывает на поверхность — ни крокодила, ни антилопы уже не видно.
Несколько секунд спустя Джеймс и съемочная группа заметили некоторые всплывающие пузырьки на довольно большом расстоянии от бегемота и пришли к выводу, что крокодил выжил и добыча досталась именно ему.
«Быть импалой в Африке — худшее, что только можно себе представить», — комментирует видеозапись один из зрителей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о случае, когда бегемот пытался спасти детеныша антилопы куду от хищников, но случайно утопил его. Теперь же, с учетом нового ролика, вполне можно подозревать, что, скорее всего, бегемот и убил антилопу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Двойные неприятности: импала пыталась спастись от крокодила, но в дело вмешался бегемот (жестокое видео)
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.