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Двойные неприятности: импала пыталась спастись от крокодила, но в дело вмешался бегемот (жестокое видео)

Несмотря на то, что в Национальном парке Крюгера в ЮАР импалы (африканские антилопы) защищены от нападения жестоких браконьеров, их жизнь от этого не становится льготной и беззаботной.

Об этом свидетельствует случай, который недавно произошел с одной из импал, пишет Daily Maill

Видеозапись опубликовала компания SafariLive, которая ежедневно проводит сафари-трансляции из парка Крюгера и других заповедников. За кадром можно слышать голос гида ​​Джеймса Хендри, комментирующего происходящее.

Джеймс прибыл на место происшествия уже тогда, когда африканская антилопа застряла на крохотном острове посреди водопоя. Скорее всего, в воду ее загнали дикие собаки.

Понимая, что на островке она станет легкой добычей для различных хищников, животное в нерешительности ходило по песку.

В это время на сушу начал выбираться потерявший терпение крокодил.

Чтобы избежать его ужасных зубов, антилопа сделала широкий скачок и бросилась в воду. В свою очередь, крокодил развернулся и отправился за ней.

Крокодил начал понемногу нагонять антилопу, как вдруг в кадре появляется плывущий им наперерез бегемот.

Несмотря на кажущуюся неуклюжесть этих животных, бегемоты очень агрессивны и могут развивать немаленькую скорость как в воде, так и на суше. Они также нередко убивают антилоп и других животных вопреки расхожему мнению об их травоядности.

И все же рептилии удалось первой схватить жертву, но бегемот не сдался и бросается на более удачливого соперника. Они уходят под воду вместе с импалой, но спустя несколько секунд гиппопотам всплывает на поверхность — ни крокодила, ни антилопы уже не видно.

Несколько секунд спустя Джеймс и съемочная группа заметили некоторые всплывающие пузырьки на довольно большом расстоянии от бегемота и пришли к выводу, что крокодил выжил и добыча досталась именно ему.

«Быть импалой в Африке — худшее, что только можно себе представить», — комментирует видеозапись один из зрителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае, когда бегемот пытался спасти детеныша антилопы куду от хищников, но случайно утопил его. Теперь же, с учетом нового ролика, вполне можно подозревать, что, скорее всего, бегемот и убил антилопу.

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