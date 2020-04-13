Дожди со снегом и сильные заморозки: синоптики ждут резкой смены погоды

Украина

Украинский гидрометцентр предупредил о перемене погоды. Холодный атмосферный фронт принесет дожди в западные области, а с 14 апреля синоптики ожидают мокрый снег в западных и северных областях. Похолодание может затянуться на три-четыре дня.

13 апреля в большинстве областей сильный ветер с порывами 15−20 м/с, а в западных регионах пройдут дожди. Первые признаки сильного похолодания будут чувствоваться в ночь на 14 апреля — на Левобережье ожидаются заморозки до -5°.

Днем 14 апреля похолодание усилится. В левобережной части страны, на юге преимущественно дождь. В остальных регионах дождь с мокрым снегом.

Холодная погода, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, продлится до 20 апреля, а потом придет резкое потепление. Коме того, уже составлен прогноз погоды на май. Об этом в статье «По ночам заморозки, а днем плюс 20: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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