27.11 / 27.44 29.37 / 29.89
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Дожди со снегом и сильные заморозки: синоптики ждут резкой смены погоды

7:14 13 апреля 2020 297
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Украинский гидрометцентр предупредил о перемене погоды. Холодный атмосферный фронт принесет дожди в западные области, а с 14 апреля синоптики ожидают мокрый снег в западных и северных областях. Похолодание может затянуться на три-четыре дня.

13 апреля в большинстве областей сильный ветер с порывами 15−20 м/с, а в западных регионах пройдут дожди. Первые признаки сильного похолодания будут чувствоваться в ночь на 14 апреля — на Левобережье ожидаются заморозки до -5°.

карта

Днем 14 апреля похолодание усилится. В левобережной части страны, на юге преимущественно дождь. В остальных регионах дождь с мокрым снегом.

Холодная погода, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, продлится до 20 апреля, а потом придет резкое потепление. Коме того, уже составлен прогноз погоды на май. Об этом в статье «По ночам заморозки, а днем плюс 20: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Дожди со снегом и сильные заморозки: синоптики ждут резкой смены погоды

Тепературный скриннинг

Коронавирус наступает: стало известно о новых заболевших COVID-19 в двух регионах страны

Молодожены

Хотела, но не могла: редкая болезнь годами мешала женщине заниматься сексом

Немецкая женщина

В Германии назвали ТОП-5 вещей, которые нужно сделать для защиты от коронавируса при входе в дом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер