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Пасха 2020: лучшие открытки и поздравления для родных и друзей
19 апреля мы празднуем Пасху. Из-за карантина в стране не все смогут пойти в храм и освятить паски, но поздравить с праздником родных и друзей могут все.
«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки, которые вам помогут.
Христос Воскрес,
Со Светлой Пасхой!
Желаю Вам чудес,
Любви, добра и счастья.
Пусть будут всегда рядом,
Родные, близкие, друзья.
Приносит радость,
Здоровая и дружная семья.
***
Со Светлой Пасхой поздравляю,
Желаю счастья и добра,
Пусть вас повсюду окружает,
Любви, заботы теплота!
Чтоб в доме ясная погода,
Надежда, вера и любовь,
Проходят мимо все невзгоды,
И вовсе не было врагов!
В делах подъема пожелаю,
Пусть будет в них большой прогресс,
Сердечно всех я поздравляю,
Воистину, Христос Воскрес!
***
С Пасхой светлой поздравляю!
Я желаю вам всегда
Теплоты, любви и мира,
Здоровья, счастья на века.
Благ земных я вам желаю
И спокойствия в семье.
Пусть ваш домик процветает
В дружбе, верности, добре.
***
Моя мама дорогая,
Со Светлой Пасхой поздравляю.
Пусть праздник этот принесет
Надежду, веру и любовь.
Пусть счастье светится в глазах,
Храни улыбку на устах.
Тебя, мамуля, я люблю.
«Христос воскрес!» — я говорю.
***
Мои любимые, родные,
Мамуля, папа, дорогие.
Христос Воскрес, Христос Воскрес
Спустился в Пасху он с небес!
Пусть дарует нам всем здоровье
И жизни мирной и с любовью.
Его за все благодарим,
Ведь вокруг нас Господний мир!
Пусть вас, родные, опекает,
От бед, мучений защищает.
Живите долго и счастливо
В семье единой и красивой!
***
Папа, в светлый праздник Пасхи
Я желаю жить как в сказке:
Чтоб здоровье было крепким,
Чтоб печали были редко,
Чтоб дела все удавались,
Чтоб мечты все исполнялись,
Чтобы счастье в дом стучалось,
Чтоб жизнь праздником казалась.
Пусть тебя одарит Бог
Всем, что пожелать ты мог.
Благословения с небес!
С Пасхою, Христос воскрес!
Больше красивых открыток и поздравлений можно найти здесь.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!