Общество и люди

Пасха 2020: лучшие открытки и поздравления для родных и друзей

19 апреля мы празднуем Пасху. Из-за карантина в стране не все смогут пойти в храм и освятить паски, но поздравить с праздником родных и друзей могут все.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки, которые вам помогут.

Христос Воскрес,

Со Светлой Пасхой!

Желаю Вам чудес,

Любви, добра и счастья.

Пусть будут всегда рядом,

Родные, близкие, друзья.

Приносит радость,

Здоровая и дружная семья.

***

Со Светлой Пасхой поздравляю,

Желаю счастья и добра,

Пусть вас повсюду окружает,

Любви, заботы теплота!

Чтоб в доме ясная погода,

Надежда, вера и любовь,

Проходят мимо все невзгоды,

И вовсе не было врагов!

В делах подъема пожелаю,

Пусть будет в них большой прогресс,

Сердечно всех я поздравляю,

Воистину, Христос Воскрес!

***

С Пасхой светлой поздравляю!

Я желаю вам всегда

Теплоты, любви и мира,

Здоровья, счастья на века.

Благ земных я вам желаю

И спокойствия в семье.

Пусть ваш домик процветает

В дружбе, верности, добре.

***

Моя мама дорогая,

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Пусть праздник этот принесет

Надежду, веру и любовь.

Пусть счастье светится в глазах,

Храни улыбку на устах.

Тебя, мамуля, я люблю.

«Христос воскрес!» — я говорю.

***

Мои любимые, родные,

Мамуля, папа, дорогие.

Христос Воскрес, Христос Воскрес

Спустился в Пасху он с небес!

Пусть дарует нам всем здоровье

И жизни мирной и с любовью.

Его за все благодарим,

Ведь вокруг нас Господний мир!

Пусть вас, родные, опекает,

От бед, мучений защищает.

Живите долго и счастливо

В семье единой и красивой!

***

Папа, в светлый праздник Пасхи

Я желаю жить как в сказке:

Чтоб здоровье было крепким,

Чтоб печали были редко,

Чтоб дела все удавались,

Чтоб мечты все исполнялись,

Чтобы счастье в дом стучалось,

Чтоб жизнь праздником казалась.

Пусть тебя одарит Бог

Всем, что пожелать ты мог.

Благословения с небес!

С Пасхою, Христос воскрес!

Больше красивых открыток и поздравлений можно найти здесь.

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