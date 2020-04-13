Пасха 2020: красивые поздравления, стихи, открытки

Общество и люди

Пасха — это большой и светлый праздник. В этот день принято ходить в церковь и поздравлять близких людей.

«ФАКТЫ» собрали для вас лучшие поздравления и открытки.

С Пасхой вас, Христос воскрес!

Льется яркий свет с небес.

Пусть очистится душа,

Легче станет вам дышать.

Все проблемы пусть уйдут

И обиды унесут.

Пусть к вам в дом придет добро,

Будет в нем всегда светло.

***

В Светлое Христово воскресение

Пожелаю мира и любви,

Благодати Божьей, просветления,

Радости, гармонии души.

Пусть удача часто улыбается,

Ангел Вас хранит от зла и бед.

Блага все пускай приумножаются,

Счастью жизнь дает зеленый свет!

***

Светлый праздник наступает,

Слышен звон колоколов…

С Воскресением поздравляем,

И кулич уже готов.

Пусть в ваш дом придет согласие,

Будет жизнь полна чудес,

В прошлом будут разногласия.

С Пасхой вас! Христос воскрес!

***

Я в этот светлый праздник Пасхи

Хочу от сердца пожелать,

Чтоб Бог взял радужные краски

И жизнь раскрасил в благодать!

Пусть это Божье Воскресенье

Подарит счастье и здоровье,

Желаний добрых исполнение,

Чтоб мир наполнился любовью!

***

Христос воскрес, Христос воскрес!

Ликуют небо, солнце, лес.

Большое чудо, в этот час

Мы с Пасхой поздравляем вас.

Пусть будет мирным ваш очаг,

Пусть будет смелым каждый шаг,

Здоровье будет и везение.

С Господним Светлым Воскресением!

Ранее мы публиковали поздравления с Пасхой для друзей и родных.

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