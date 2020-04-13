27.02 / 27.39 29.08 / 29.69
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Пасха 2020: красивые поздравления, стихи, открытки

13:07 18 апреля 2020 228
Пасха
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пасха — это большой и светлый праздник. В этот день принято ходить в церковь и поздравлять близких людей.

«ФАКТЫ» собрали для вас лучшие поздравления и открытки.

Читайте также: Пасха — особый и светлый праздник

Пасха

С Пасхой вас, Христос воскрес!
Льется яркий свет с небес.
Пусть очистится душа,
Легче станет вам дышать.

Все проблемы пусть уйдут
И обиды унесут.
Пусть к вам в дом придет добро,
Будет в нем всегда светло.

Пасха

***
В Светлое Христово воскресение
Пожелаю мира и любви,
Благодати Божьей, просветления,
Радости, гармонии души.

Пусть удача часто улыбается,
Ангел Вас хранит от зла и бед.
Блага все пускай приумножаются,
Счастью жизнь дает зеленый свет!

Пасха

***
Светлый праздник наступает,
Слышен звон колоколов…
С Воскресением поздравляем,
И кулич уже готов.

Пусть в ваш дом придет согласие,
Будет жизнь полна чудес,
В прошлом будут разногласия.
С Пасхой вас! Христос воскрес!

Пасха

***
Я в этот светлый праздник Пасхи
Хочу от сердца пожелать,
Чтоб Бог взял радужные краски
И жизнь раскрасил в благодать!

Пусть это Божье Воскресенье
Подарит счастье и здоровье,
Желаний добрых исполнение,
Чтоб мир наполнился любовью!

Пасха

***
Христос воскрес, Христос воскрес!
Ликуют небо, солнце, лес.
Большое чудо, в этот час
Мы с Пасхой поздравляем вас.

Пусть будет мирным ваш очаг,
Пусть будет смелым каждый шаг,
Здоровье будет и везение.
С Господним Светлым Воскресением!

Пасха

Ранее мы публиковали поздравления с Пасхой для друзей и родных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поджигатели

Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей (видео)

Пасха

"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"

карта коронавируса в Киеве

Ученые назвали места в Киеве с высоким риском заразиться коронавирусом (карта)

Пасха

Пасха 2020: красивые поздравления, стихи, открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер