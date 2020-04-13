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Пасха 2020: красивые поздравления, стихи, открытки
Пасха — это большой и светлый праздник. В этот день принято ходить в церковь и поздравлять близких людей.
«ФАКТЫ» собрали для вас лучшие поздравления и открытки.
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С Пасхой вас, Христос воскрес!
Льется яркий свет с небес.
Пусть очистится душа,
Легче станет вам дышать.
Все проблемы пусть уйдут
И обиды унесут.
Пусть к вам в дом придет добро,
Будет в нем всегда светло.
***
В Светлое Христово воскресение
Пожелаю мира и любви,
Благодати Божьей, просветления,
Радости, гармонии души.
Пусть удача часто улыбается,
Ангел Вас хранит от зла и бед.
Блага все пускай приумножаются,
Счастью жизнь дает зеленый свет!
***
Светлый праздник наступает,
Слышен звон колоколов…
С Воскресением поздравляем,
И кулич уже готов.
Пусть в ваш дом придет согласие,
Будет жизнь полна чудес,
В прошлом будут разногласия.
С Пасхой вас! Христос воскрес!
***
Я в этот светлый праздник Пасхи
Хочу от сердца пожелать,
Чтоб Бог взял радужные краски
И жизнь раскрасил в благодать!
Пусть это Божье Воскресенье
Подарит счастье и здоровье,
Желаний добрых исполнение,
Чтоб мир наполнился любовью!
***
Христос воскрес, Христос воскрес!
Ликуют небо, солнце, лес.
Большое чудо, в этот час
Мы с Пасхой поздравляем вас.
Пусть будет мирным ваш очаг,
Пусть будет смелым каждый шаг,
Здоровье будет и везение.
С Господним Светлым Воскресением!
Ранее мы публиковали поздравления с Пасхой для друзей и родных.
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