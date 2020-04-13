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Общество и люди

Пасха 2020: музыкальные открытки и поздравления

21:28 18 апреля 2020 58
Пасха
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пасха — это всегда радость и хорошее настроение. А красивое поздравление и музыкальная открытка улучшают настроение.

«ФАКТЫ» сделали подборку музыкальных открыток.

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Пасха

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

***
Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное, очистит сердце от всего того, что тяготит.

***
Поздравляю с Пасхой! Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днем. Пусть Господь отводит от тебя любую беду, пусть этот праздник принесет благодать и счастье!

***
Христос воскрес. В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нём понимание, любовь и забота!

Пасха

Ранее мы писали, как поздравить с Пасхой самых близких родственников.

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