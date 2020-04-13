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Красивые поздравления с Пасхой 2020: стихи, открытки, смс
Если вам трудно встретиться с друзьями и родственниками, обнять их и поздравить с Пасхой, на помощь придут открытки и стихи.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений в стихах и открытках.
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Христос воскрес! Пусть колокольный звон
Разбудит всех своей чудесной песней.
Пусть Бог хранит ваш светлый теплый дом,
И жизнь пусть будет капельку чудесней.
Пусть будет мир и в сердце, и в душе,
Пусть друг в беде протянет сразу руку.
Пусть вся семья однажды в тишине
Порадуется искренне друг другу.
Пусть небеса в делах благословят,
А от гостей дом будет слишком тесен,
Пусть счастьем ангельским глаза ваши горят.
Христос воскрес! Воистину воскресе!
***
Светлой Пасхи! Счастья, света,
Солнца ясного рассвета,
Тишины в душе, в сердцах,
Мира и любви в домах.
Мы желаем христианам
Новой жизни без обмана,
Без болезней, зла и бед,
Бога выполнять Завет.
«С Пасхой!» — слышится с небес:
Бог воистину воскрес!
***
Счастье, радость и веселье
Пусть живут в вашей душе,
Любовь, дружба и везение
Окружают пусть везде!
В доме смеха и достатка.
Каждый миг пускай с небес
Освещает вас свет Божий,
С Пасхой, вас! Христос Воскрес!
***
Пусть праздник светлый и великий
Наполнит счастьем каждый дом,
И сердцем чистым и открытым,
И с верой твердой, и крестом
Его встречай. Иисус воскрес!
Добра и счастья, и чудес!
***
Желаем тепла, и добра, и уюта,
Желаем любви и достатка во всём.
Пускай к вам придет прямо в эту минуту
Всё то, что счастливым ваш сделает дом.
Пускай все здоровы, удачливы будут,
Друг друга ценить нужно вам и любить.
Пусть пахнет кулич, и любое чтоб блюдо
Могли вы с семьей своей разделить.
Христос наш воскресе! И радостный праздник
Пусть дарит вам только улыбки и свет.
Пусть день Воскрешения, светлой сей Пасхи,
Даст благословенье на множество лет!
Ранее мы публиковали пасхальные музыкальные открытки.
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