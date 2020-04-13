Красивые поздравления с Пасхой 2020: стихи, открытки, смс

Общество и люди

Если вам трудно встретиться с друзьями и родственниками, обнять их и поздравить с Пасхой, на помощь придут открытки и стихи.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений в стихах и открытках.

Христос воскрес! Пусть колокольный звон

Разбудит всех своей чудесной песней.

Пусть Бог хранит ваш светлый теплый дом,

И жизнь пусть будет капельку чудесней.

Пусть будет мир и в сердце, и в душе,

Пусть друг в беде протянет сразу руку.

Пусть вся семья однажды в тишине

Порадуется искренне друг другу.

Пусть небеса в делах благословят,

А от гостей дом будет слишком тесен,

Пусть счастьем ангельским глаза ваши горят.

Христос воскрес! Воистину воскресе!

***

Светлой Пасхи! Счастья, света,

Солнца ясного рассвета,

Тишины в душе, в сердцах,

Мира и любви в домах.

Мы желаем христианам

Новой жизни без обмана,

Без болезней, зла и бед,

Бога выполнять Завет.

«С Пасхой!» — слышится с небес:

Бог воистину воскрес!

***

Счастье, радость и веселье

Пусть живут в вашей душе,

Любовь, дружба и везение

Окружают пусть везде!

В доме смеха и достатка.

Каждый миг пускай с небес

Освещает вас свет Божий,

С Пасхой, вас! Христос Воскрес!

***

Пусть праздник светлый и великий

Наполнит счастьем каждый дом,

И сердцем чистым и открытым,

И с верой твердой, и крестом

Его встречай. Иисус воскрес!

Добра и счастья, и чудес!

***

Желаем тепла, и добра, и уюта,

Желаем любви и достатка во всём.

Пускай к вам придет прямо в эту минуту

Всё то, что счастливым ваш сделает дом.

Пускай все здоровы, удачливы будут,

Друг друга ценить нужно вам и любить.

Пусть пахнет кулич, и любое чтоб блюдо

Могли вы с семьей своей разделить.

Христос наш воскресе! И радостный праздник

Пусть дарит вам только улыбки и свет.

Пусть день Воскрешения, светлой сей Пасхи,

Даст благословенье на множество лет!

Ранее мы публиковали пасхальные музыкальные открытки.

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