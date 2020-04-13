Новая сделка по нефти: о чем договорились Россия и Саудовская Аравия

Мир

В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти. Непростые переговоры проходили в формате видеоконференции. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Саудовская Аравия и Россия нашли общий язык после месяца жесткого противостояния еще 9 апреля. Казалось, топор войны зарыт, и заключению новой сделки уже никто не мешает, но тут упрямство проявила Мексика. Она категорически отказалась снижать в мае и июне добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Мексиканцы соглашались только на 100 тысяч баррелей.

Затем в Мехико заявили, что якобы президент США Дональд Трамп дал согласие присоединиться к сделке и взять требуемое сокращение на себя. Однако Вашингтон эту информацию не подтвердил.

В воскресенье, 12 апреля, переговоры поначалу не двигались с мертвой точки. Тогда состоялись созвоны на самом высоком уровне. Поговорили по телефону король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент России Владимир Путин. Затем Путин позвонил Трампу.

Лидеры трех стран поддержали договоренность ОПЕК+ о поэтапном сокращении объема добычи нефти для стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики. «Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступает в силу», — сообщили после этого в Кремле.

А как же Мексика? Мексиканцы таки отстояли свои позиции. Условия сделки ОПЕК+ подкорректировали с учетом позиции Мехико. Вместо сокращения объемов нефтедобычи в мае и июне на 10 миллионов баррелей в сутки, договор подразумевает уменьшение на 9,7 миллиона баррелей. Несложный арифметический подсчет показывает, что это как раз те 300 тысяч баррелей разницы, на которые не соглашались и в итоге не согласились мексиканцы.

В Москве теперь говорят об успехе переговоров. И на официальном уровне, и на федеральных телеканалах никто почему-то не вспоминает, что в начале марта Россия отказалась подписать договор на куда более выгодных для себя условиях, чем сделала это теперь, потеряв миллиарды долларов. Путин тогда прислушался к настойчивым рекомендациям главы «Роснефти» Игоря Сечина, который уверял его в том, отказ нанесет удар по США, которые торгуют в основном сланцевой нефтью и не выдержат временного обвала цен.

Путин развязал ценовой блицкриг. Ни он, ни Сечин не ожидали, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд примет вызов и пойдет ва-банк. После провала мартовских переговоров принц пообещал залить мировой рынок дешевой нефтью. Он был готов продавать ее в Европе по небывало низким ценам. А тут еще пандемия коронавируса резко снизила мировую потребность в нефти. Самолеты не летают, круизные лайнеры стоят, наземный транспорт в большинстве стран работает со значительными ограничениями, не работают промышленные предприятия.

И вот Москва соглашается с Эр-Риядом и идет на куда большие сокращения объемов добычи нефти, чем предлагалось месяц назад. Очевидно, Путин свой блицкриг проиграл с треском. Он допустил серьезную стратегическую ошибку. Россия капитулировала перед ОПЕК во главе с Саудовской Аравией.

Новая сделка заключена до мая 2022 года. Однако эксперты из разных стран говорят о том, что достигнутый дорогой ценой мир на нефтяном рынке очень непрочный. Никто не может сегодня гарантировать, что в течение двух лет действия сделки ОПЕК+, одна из стран вдруг не захочет пересмотреть добываемые объемы. Никто не может гарантировать также, что все страны будут жестко соблюдать взятые на себя обязательства. Любое подобное нарушение способно моментально привести к разрыву сделки и новой нефтяной войне.

Другой важный момент — стабилизация цен на нефть не означает, что эти цены вырастут до выгодных России показателей. Кремлю в крайне невыгодных условиях неизбежно придется пересматривать и переделывать всю экономическую модель, которая в РФ построена на торговле нефтью и газом. А эта самая модель уже сейчас трещит по всем швам. Одним из главных негативных итогов пандемии станет разорение малого и среднего бизнеса. А ведь именно они могли бы стать основой для формирования новой модели, пока крупный бизнес будет перестраиваться.

Об этих негативных для Путина процессах подробно рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный финансист и аналитик Слава Рабинович.

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