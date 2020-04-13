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Пасха 2020: поздравления и открытки с главным христианским праздником
Уже совсем скоро мы будем отмечать светлый праздник — Пасху. Поздравим близких и скажем им «Христос Воскресе!»
А «ФАКТЫ» собрали поздравления с наступающим праздником.
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С наступающим праздником Пасхи!
Я желаю тебе много счастья,
Чтоб дарила жизнь яркие краски,
Чтобы прочь уходили ненастья!
Пусть здоровья Господь посылает,
И поддержит благие дела,
Пусть всего тебе в жизни хватает,
Чтоб она только радость несла!
***
С наступающей Вас светлой Пасхой,
Здоровья крепкого, любви и счастья!
Благополучия семейного Вам и тепла,
Желаем искренности, мира и добра.
Друзья надёжные чтоб рядом были,
И эту связь через года Вы сохранили.
Всегда пусть ангел Вас оберегает,
Заботится, хранит, по жизни помогает.
***
С наступающей Пасхой божественной
Поздравляю я вас от души.
И желаю, чтоб в мире и радости
Жили долго и счастливы вы.
Бережет пусть вас ангел-хранитель,
Ограждая от бед и невзгод.
В сердце каждого будет Спаситель
И спокойствие в дом принесет.
***
Всех с праздником! Всех с наступающей Пасхой!
Пусть солнечной будет и радостной, ясной.
Желаем успеха вам, мира, добра.
Желаем вам славного, светлого дня.
Пусть день будет ярок, пусть день будет весел.
Мы вас поздравляем! Христос Воскресе!
***
Пасха в гости к нам спешит,
Всем готовиться велит!
Дом скорее убирайте,
Куличей вы напекайте,
Сердце, душу очищайте
И священный день встречайте!
Пусть Господь подарит благость,
Счастье каждому и радость!
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