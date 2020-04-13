Пасха 2020: поздравления и открытки с главным христианским праздником

Общество и люди

Уже совсем скоро мы будем отмечать светлый праздник — Пасху. Поздравим близких и скажем им «Христос Воскресе!»

А «ФАКТЫ» собрали поздравления с наступающим праздником.

С наступающим праздником Пасхи!

Я желаю тебе много счастья,

Чтоб дарила жизнь яркие краски,

Чтобы прочь уходили ненастья!

Пусть здоровья Господь посылает,

И поддержит благие дела,

Пусть всего тебе в жизни хватает,

Чтоб она только радость несла!



***

С наступающей Вас светлой Пасхой,

Здоровья крепкого, любви и счастья!

Благополучия семейного Вам и тепла,

Желаем искренности, мира и добра.

Друзья надёжные чтоб рядом были,

И эту связь через года Вы сохранили.

Всегда пусть ангел Вас оберегает,

Заботится, хранит, по жизни помогает.

***

С наступающей Пасхой божественной

Поздравляю я вас от души.

И желаю, чтоб в мире и радости

Жили долго и счастливы вы.

Бережет пусть вас ангел-хранитель,

Ограждая от бед и невзгод.

В сердце каждого будет Спаситель

И спокойствие в дом принесет.

***

Всех с праздником! Всех с наступающей Пасхой!

Пусть солнечной будет и радостной, ясной.

Желаем успеха вам, мира, добра.

Желаем вам славного, светлого дня.

Пусть день будет ярок, пусть день будет весел.

Мы вас поздравляем! Христос Воскресе!

***

Пасха в гости к нам спешит,

Всем готовиться велит!

Дом скорее убирайте,

Куличей вы напекайте,

Сердце, душу очищайте

И священный день встречайте!

Пусть Господь подарит благость,

Счастье каждому и радость!

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