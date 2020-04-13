Гиперэгоизм: режиму "слуг народа" поставили диагноз

Украина

Команда «слуг народа» подсела на наркотик власти, а созданный «слугами» политический режим перерос уже даже не в эгоизм, а в гиперэгоизм. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал руководитель стратегической группы SOFIA, политолог и философ Андрей Ермолаев.

«Произошли мутации в команде „Слуг народа“, которая здорово подсела на „наркотик властвования“… Формируется своеобразный „инстинкт властвования“, причем иногда даже вопреки здравому смыслу», — считает политолог.

По словам Ермолаева, за год после выборов «слуги» отказались от диалога не только с политическими оппонентами или интеллектуальной элитой, но даже не допускают иное мнение в собственной команде.

«Подбор кадров, характер поведения, элементы политического сектантства… закрытые встречи, внутренний взаимный шантаж, отсутствие серьезного плюрализма мнений да и публичных дискуссий внутри огромной правящей силы — все это говорит о том, что власть купируется и занимает позицию самозащиты любой ценой… Такое самогильотирование создает серьезную угрозу будущему», — подытожил Ермолаев.

Почему политические команды в Украине так часто рассыпаются, читайте в интервью Ермолаева «Украинская кумократия напоролась на айсберг глобального кризиса».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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