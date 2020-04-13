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Пасха 2020: поздравления своими словами и оригинальные открытки
В это воскресенье, 19 апреля, мы отмечаем самый главный христианский праздник — Пасху. В этот светлый Пасхальный день поздравляем всех родных и близких.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку праздничных открыток и поздравлений в прозе.
Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть раздаются звонкие весёлые голоса по всему твоему дому, пусть только любовь и счастье занимают всё твоё сердце!
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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть все всегда будет прекрасно, Бог оберегает от огорчений и болезней, радостью и светом будет всегда наполнен дом, а в семье царит мир и взаимопонимание!
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Христос Воскрес! Воистину Воскрес! — с этими словами встречаем мы сегодня это благодатное пасхальное утро. Хочу пожелать, чтоб такое прекрасное утро было каждый день — с добрыми мыслями, благими намерениями, вкусной пасхой и таким радостным настроением. Пускай Господь простит нам все грехи в этот день, излечит души от тоски и печали, и вселит в каждого надежду на добро. Чтоб ни одно сердце не было одиноко и несчастно. С Пасхой!
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Поздравляем с великим светлым праздником Пасхи, пусть в этот день Ваши души озарит свет Божий, пусть придёт благодать в Ваши сердца, пусть Ваш дом наполнится светом, теплом и уютом. Будьте добры и терпимы к своим ближним, любите и берегите тех, кто рядом.
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Поздравляю с Пасхальным Воскресением. Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?