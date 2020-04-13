- 09:44 Пожары в Чернобыле: свежие данные о радиационном фоне в Киеве и области
- 09:37 Полицейские в парке временно стали мамами для потерявшихся утят
- 09:22 Кандидатов не много: стало известно, кто может занять кресло министра энергетики
- 09:20 Главный санврач Ляшко докладывает о ситуации с коронавирусом: трансляция брифинга
- 09:12 Принц Гарри отказался от королевской фамилии
- 09:11 Гиперэгоизм: режиму "слуг народа" поставили диагноз
- 08:50 Ястремская рассказала о пользе изоляции и показала сногсшибательные фото
- 08:35 Новая сделка по нефти: о чем договорились Россия и Саудовская Аравия
- 08:18 В Минздраве рассказали, когда коронавирус доведет медицинскую систему Украины до коллапса
- 08:09 Страстная неделя: как подготовиться к Пасхе и чего нельзя делать накануне торжества (рецепты пасок)
- 08:08 Свадебная песня для Тины Кароль и Дана Балана: чем закончились «нокауты» на «Голосі країни-10»
- 08:02 Украинская кумократия напоролась на айсберг глобального кризиса, — Андрей Ермолаев
Полицейские в парке временно стали мамами для потерявшихся утят (видео)
Полицейские, несущие дежурство в закрытом для посещений из-за пандемии коронавируса Мемориальной парке города Хьюстон (американский штат Техас) не сидят без дела. Стражам порядка пришлось временно стать мамами для потерявшихся утят.
Сначала видеоролик в Twitter опубликовала репортер NBC News Присцилла Томпсон. На нем сержант Энгельхарт ведет за собой утят, которые доверчиво следуют за ним, вытянувшись в цепочку, как за родной мамой. Энгельхарт разыскивал их мать-утку.
A big thank you to @houstonpolice Sgt. Engelhart who not only helped me after I locked my keys in the car this morning, but also helped these little chicks find their way back to mom all while making sure that folks know all @HoustonTX parks are closed due to #COVID19. pic.twitter.com/x3TX29xzwJ— Priscilla Thompson (@PriscillaWT) April 11, 2020
Позже на сайте полиции Хьюстона появилось видео, в котором другой офицер Ларри Саттеруайт, перенявший эстафету, ведет эту же группу утят к пруду.
While ensuring Memorial Park was secure, Asst. Chief @SatterwhiteLJ provided a police escort for these ducklings trying to find their mom. Remember parks are closed this #EasterWeekend, but were keeping things under control with @HPARD until you can return #StayHome #hounews pic.twitter.com/3TFdV05P7X— Houston Police (@houstonpolice) April 11, 2020
По предварительным данным история завершилась благополучно, и птенцы воссоединились со своей биологической матерью.
Пользователи сети нашли ролики умилительными и похвалили полицейских за доброту, ответственность и любовь к животным.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака впечатлила сеть талантом пастуха, направляя компанию утят к воде.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...