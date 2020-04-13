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Полицейские в парке временно стали мамами для потерявшихся утят (видео)

Полицейские, несущие дежурство в закрытом для посещений из-за пандемии коронавируса Мемориальной парке города Хьюстон (американский штат Техас) не сидят без дела. Стражам порядка пришлось временно стать мамами для потерявшихся утят.

Сначала видеоролик в Twitter опубликовала репортер NBC News Присцилла Томпсон. На нем сержант Энгельхарт ведет за собой утят, которые доверчиво следуют за ним, вытянувшись в цепочку, как за родной мамой. Энгельхарт разыскивал их мать-утку.

A big thank you to @houstonpolice Sgt. Engelhart who not only helped me after I locked my keys in the car this morning, but also helped these little chicks find their way back to mom all while making sure that folks know all @HoustonTX parks are closed due to #COVID19. pic.twitter.com/x3TX29xzwJ — Priscilla Thompson (@PriscillaWT) April 11, 2020

Позже на сайте полиции Хьюстона появилось видео, в котором другой офицер Ларри Саттеруайт, перенявший эстафету, ведет эту же группу утят к пруду.

While ensuring Memorial Park was secure, Asst. Chief @SatterwhiteLJ provided a police escort for these ducklings trying to find their mom. Remember parks are closed this #EasterWeekend, but were keeping things under control with @HPARD until you can return #StayHome #hounews pic.twitter.com/3TFdV05P7X — Houston Police (@houstonpolice) April 11, 2020

По предварительным данным история завершилась благополучно, и птенцы воссоединились со своей биологической матерью.

Пользователи сети нашли ролики умилительными и похвалили полицейских за доброту, ответственность и любовь к животным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака впечатлила сеть талантом пастуха, направляя компанию утят к воде.



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