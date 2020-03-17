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Собака впечатлила сеть талантом пастуха, направляя компанию утят к воде (видео)
Собака породы бордер-колли по кличке Нил впечатлила сеть своими недюжинными талантами пастуха. В видео, которое было опубликовано на платформе Reddit, Нил направляет компанию утят к воде. Пользователи восхитились тем, как действует пес — мягко, но в то же время настойчиво и решительно. В конце концов утята попадают в лужу, в которой в восторге плещутся.
На вопрос о том, откуда собака знала, куда именно вести своих подопечных, автор ролика, тренер пастушьих псов, сказал, что она просто выполняла команды, подаваемые ей свистком.
Тренер также сказал, что далеко не каждую собаку можно обучить такому. Тут важна генетика. И не только. «Многие пастушьи породы имеют врожденный инстинкт направлять стадо, но способности и талант каждой конкретной собаки могут варьировать в широком диапазоне», — написал он.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что собаку перепугала сцена из фильма «Король-лев».
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